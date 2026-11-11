إصابة طفل بحروق إثر تعرضه لصعق كهربائي في الوادي الجديد

أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة في أنحاء الجسم.



تفاصيل الواقعه

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالة ونقل الطفل زياد علي هاشم عبدالله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية وتقييم حالته الصحية.

وأظهر التشخيص الطبي إصابة الطفل بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، شملت الوجه والصدر والبطن والظهر والذراع الأيمن، نتيجة تعرضه للصعق الكهربائي.

وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للمصاب، فيما تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة ملابسات الحادث.