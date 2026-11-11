لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب تروسيكل على طريق الفرافرة - الكفاح، أمام المنطقة الصناعية بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى الفرافرة المركزي لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.



مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب تروسيكل بالفرافرة

وكشفت المعلومات الأولية عن أن حادث الفرافرة وقع أمام المنطقة الصناعية على طريق الكفاح، إثر انقلاب تروسيكل كان يستقله شخصان، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وجرى نقل الحالتين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، للتعامل مع المصاب طبيًا، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بحالة الوفاة الناتجة عن انقلاب التروسيكل.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد محمد عبد الحميد، 51 عامًا، ومصرع بلال يونس الهواري، 50 عامًا، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مستشفى الفرافرة المركزي وإيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، لحين استكمال الإجراءات اللازمة بعد تحرير محضر بالحادث وإخطار جهات التحقيق