رصف 14.5 ألف متر مربع بالإنترلوك لرفع كفاءة حي المجاهدين في الوادي الجديد

تواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والممرات بحي المجاهدين بمنطقة الخارجة القديمة، من خلال تركيب بلاط الإنترلوك، في إطار خطة تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وأعلنت المحافظة عن أن إجمالي المساحات التي تم رصفها ببلاط الإنترلوك بلغ نحو 14 ألفًا و500 متر مربع حتى الآن، ضمن أعمال التطوير الجارية بالحي، والتي تستهدف تحسين حالة الشوارع وتسهيل حركة انتقال المواطنين والمركبات، فضلًا عن تحسين المظهر العام.

وأضافت المحافظة أن الأعمال تنفذ تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بقيادة المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير عام الطرق والنقل، مع استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة.

وأكدت المحافظة استمرار أعمال الرصف والتطوير بوتيرة متسارعة، لحين الانتهاء من جميع الشوارع والممرات المتبقية بحي المجاهدين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتحقيق نقلة نوعية في البنية الأساسية بالمنطقة.

تأتي أعمال تطوير حي المجاهدين بمنطقة الخارجة القديمة ضمن خطة محافظة الوادي الجديد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمناطق السكنية، خاصة الشوارع والممرات التي تحتاج إلى رفع كفاءتها، بما يسهل حركة الأهالي ويحد من مشكلات الطرق غير الممهدة، ويسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة عمرانية أكثر ملاءمة للسكان.