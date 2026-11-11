حملات تموينية تضرب أوكار الغش.. ضبط 2 طن كلور و800 كيلو منظفات مجهولة المصدر في الغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية المكثفة، مؤكدًا استمرار التصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع والمنتجات المتداولة بالأسواق.

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التي شنتها مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين، بمراكز سمنود وبسيون وزفتى والمحلة الكبرى وطنطا، عن ضبط 2 طن كلور و800 كجم منظفات مجهولة المصدر، و1.25 طن أعلاف دون بيانات، إلى جانب 138 كجم لحوم ودواجن وأسماك، تنوعت بين لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ودواجن مجمدة دون بيانات، ورنجة منتهية الصلاحية، ولحوم وكبدة يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أسفرت الحملات عن ضبط 288 زجاجة زيت طعام دون فواتير، و90 كجم زيت حار دون بيانات، بالإضافة إلى 554 علبة سجائر مهربة ومستوردة دون فواتير، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين، وعدم السماح بتداول أي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.