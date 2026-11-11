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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدينة شنغهاي الصينية تعزز مكانتها كمركز عالمي للفنون المعاصرة مع انطلاق أسبوعها الفني

مدينة شنغهاي الصينية تعزز مكانتها كمركز عالمي للفنون المعاصرة مع انطلاق أسبوعها الفني
مدينة شنغهاي الصينية تعزز مكانتها كمركز عالمي للفنون المعاصرة مع انطلاق أسبوعها الفني
أ ش أ

 يعكس الحراك الفني المتنامي في مدينة شنغهاي الصينية دورها كمركز ثقافي وفني دولي، في ظل تطور المشهد الاقتصادي والثقافي، وتواصل الجهود الرامية إلى توسيع آفاق سوق الفن المعاصر وتعزيز حضوره على الساحة العالمية، من خلال صالات العرض والمتاحف والمؤسسات الفنية التي تعمل على استقطاب جيل جديد من الفنانين وجامعي الأعمال الفنية، وإتاحة المزيد من الفرص للتبادل الثقافي والإبداعي، بالتزامن مع انطلاق أسبوع شنغهاي للفنون، الذي يجمع نخبة من أبرز المعارض والفعاليات الفنية الدولية.

وذكر تقرير نشرته "صحيفة الفن The Art Newspaper" البريطانية، أن المشهد الفني في شنغهاي يحاول تجاوز تداعيات السنوات التي أعقبت جائحة كورونا، وأصبح العاملون في القطاع أكثر انشغالا بالحفاظ على الزخم الثقافي الذي بنته المدينة على مدار نحو 3 عقود.

ويأتي أسبوع شنغهاي للفنون، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري، في وقت تستضيف فيه المدينة معرضين رئيسيين هما "آرت 021 شنغهاي" (Art021 Shanghai)، الذي يقام من 11 إلى 14 نوفمبر، ومعرض "ويست بوند للفن والتصميم" (West Bund Art & Design)، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر. ويعد المعرضان من أبرز الفعاليات التي تحدد ملامح سوق الفن في المدينة، بعدما تأسس الأول عام 2013 والثاني عام 2014.

ونقلت الصحيفة عن لورينز هيلبلينج، مؤسس صالة "شانغ آرت" (ShanghArt) عام 1996، قوله إن المدينة تتمتع بنشاط فني واسع، بفضل العدد الكبير من صالات العرض والمتاحف والمساحات الفنية المستقلة، مشبها حجم الفعاليات الفنية فيها بما تشهده نيويورك.

من جانبها، أشارت ليز لي، مؤسسة صالة "فانجارد" (Vanguard Gallery)، التي تأسست عام 2004، إلى زيادة عدد المؤسسات الفنية والفنانين الشباب والوجوه الجديدة، لافتة إلى أن كثيرا من المعارض لا تزال تتبنى اتجاهات فنية تقليدية ومحافظة نسبيا.

وفي السياق نفسه، قال أوتو نيو، الشريك المؤسس لصالة "نان كي" (Nan Ke Gallery)، إن سوق الفن الصيني شهد تغيرا كبيرا، مؤكدا أن الظروف الحالية تفرض على الفنانين وصالات العرض بذل جهود أكبر للحفاظ على أنشطتهم واستمرار أعمالهم.

لكنه أشار إلى أن فترات التحدي قد تسهم في إعادة تشكيل القطاع بصورة أكثر نضجا، مستشهدا بتعبير صيني يفيد بأن الأمواج العاتية تزيل الرمال وتبقي الذهب، في إشارة إلى أن التحديات قد تدفع المؤسسات الفنية إلى التركيز على ما يمتلك قيمة حقيقية واستدامة أكبر.

ولا يعتمد المشهد الفني في شنغهاي على المعارض التجارية وحدها، إذ تضم المدينة شبكة واسعة من المؤسسات والمتاحف الحكومية والخاصة، من بينها محطة الطاقة للفنون (Power Station of Art)، ومتحف فنون بودونج (Museum of Art Pudong)، ومتحف ويست بوند، الذي يتعاون مع مركز بومبيدو في باريس. كما تضم مؤسسات خاصة بارزة مثل متحف لونج (Long Museum) ومتحف يو (Yuz Museum) ومتحف روكبوند للفنون (Rockbund Art Museum).

وتستضيف المدينة أيضا فروع عدد من صالات العرض الدولية، من بينها ألمين ريخ وبيروتان وليسون، إلى جانب مؤسسات آسيوية مثل أوتا للفنون اليابانية وأراريو الكورية، فضلا عن صالات محلية أسهمت في دعم الفنانين الصينيين المعاصرين، مثل أنتينا سبيس وكابسول جاليري.

وترى لي أن انفتاح شنغهاي وتنوع جمهورها ووجود قاعدة واسعة من جامعي الأعمال الفنية والزائرين يمثلان عناصر قوة للمشهد المحلي.

وتتزايد كذلك الروابط بين الفن ومجالات التصميم والأزياء والموسيقى والتكنولوجيا والثقافة الشبابية، وهو ما اعتبرته تشيري شو، مؤسسة مساحة "تشيروبي" (Cheruby) التي تجمع بين الفن والأزياء، سمة مميزة للمدينة، مشيرة إلى أن الأعمال الفنية لم تعد تتحرك داخل دائرة مغلقة، بل أصبحت في حوار مستمر مع مجالات إبداعية أخرى، بما يفتح المجال أمام جمهور أوسع.

وأوضح نيو أن شنغهاي تتمتع بمساحة أوسع من الاستقلال بين صالات العرض والمؤسسات والفنانين وجامعي الأعمال، وهو ما أوجد بيئة تتسم بالمرونة في التعاون.

كما لم يعد تطور المشهد الفني في مدن صينية أخرى، مثل شنتشن وهانجتشو ونانجينج وتشنغدو، يمثل بالضرورة منافسة لشنغهاي، إذ يرى العاملون في القطاع أن انتشار المؤسسات والفعاليات الفنية في مناطق مختلفة من الصين يوسع قاعدة الجمهور ويخلق فرصا جديدة للتبادل والتعاون.

شهدت شنغهاي خلال العقود الثلاثة الماضية تحولا ملحوظا في مكانتها على خريطة الفن المعاصر، بعدما تطورت من مدينة ذات مشهد فني محدود نسبيا في تسعينيات القرن الماضي إلى مركز يضم متاحف وصالات عرض ومعارض دولية ومؤسسات مستقلة. وأسهم إطلاق بينالي شنغهاي بطابعه الدولي عام 2000، إلى جانب ظهور معارض فنية تجارية وتوسع المؤسسات الخاصة، في ترسيخ حضور المدينة داخل سوق الفن الآسيوية.

ويرى العاملون في هذا المجال أن المرحلة الحالية تمثل بداية فصل جديد في تطور المدينة، بعد انتهاء فترة النمو التي سبقت جائحة كورونا، مع استمرار الحاجة إلى بناء علاقات أقوى بين الفنانين والمؤسسات والجمهور.

الحراك الفني المتنامي في مدينة شنغهاي الصينية مركز ثقافي وفني دولي تطور المشهد الاقتصادي والثقافي

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