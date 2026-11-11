رفع 2561 حالة إشغال وإغلاق منشأة تجارية في حملات مكبرة بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات ميدانية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، والتصدي للمخالفات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، وإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، وذلك بنطاق أحياء شرق ووسط والعجمي والمنتزه أول والجمرك وثان المنتزه.

وأسفرت الحملات عن ضبط ورفع 2561 حالة متنوعة من الإشغالات والهالك واللافتات والمخالفات، بواقع 315 حالة بحي شرق، و685 حالة بحي وسط، و933 حالة بحي العجمي، و371 حالة بحي المنتزه أول، و150 حالة بحي الجمرك، و107 حالات بحي ثان المنتزه.

كما تضمنت نتائج الحملات إزالة 8 تعريشات مخالفة، والتحفظ على 4 تروسيكلات، إلى جانب غلق وتشميع منشأة تجارية مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات الميدانية المكثفة بجميع الأحياء للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة والطرق دون عوائق، وتحقيق السيولة المرورية، وفرض الانضباط بالشوارع والميادين بمختلف أنحاء المحافظة.