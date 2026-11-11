ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم

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ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بمقدار 140.27 نقطة ليصل إلى 10308.37 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس)، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 270 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 210 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 52 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 94.98 نقطة ليصل إلى 21948.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4.3 مليون سهم.