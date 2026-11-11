مسئولون أمريكيون: تهديدات إيران لن تعرقل مهام بيسنت بعد انتقاله لقاعدة عسكرية

أكد مسئولون بوزارة الخزانة الأمريكية انتقال وزير الخزانة سكوت بيسنت للإقامة داخل قاعدة عسكرية أمريكية، عقب تلقيه تهديدات بالقتل مرتبطة بالنظام الإيراني، مشددين على أن هذه التهديدات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه.

ونقلت شبكة «يو إس إيه توداي» الأمريكية عن المسؤولين قولهم إن بيسنت «لن تثنيه تهديدات النظام الإيراني عن مواصلة عمله»، فيما لم تتضح على الفور طبيعة هذه التهديدات أو مدى خطورتها.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن انتقال بيسنت إلى القاعدة العسكرية جاء على خلفية التهديدات التي تلقاها، دون الكشف عن موقع القاعدة التي يقيم بها.

تأتي هذه الخطوة عقب إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل، في وقت سابق أمس، توجيه وزارة العدل اتهامات إلى ثلاثة عناصر مدعومين من إيران، يُشتبه في تورطهم في نحو 20 مخططًا لاستهداف أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويُعد بيسنت أحد أبرز مهندسي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران، كما يأتي انتقاله إلى قاعدة عسكرية في ظل مخاوف أمريكية متزايدة من تغيير طهران أساليب تحركاتها بما قد يتيح لها استهداف أمريكيين خارج المنطقة.

وكان مسئولون أمريكيون كبار قد أعربوا - خلال الأشهر الأخيرة - عن مخاوفهم من احتمال امتداد التهديدات الإيرانية إلى خارج منطقة الشرق الأوسط.

وفي أوائل أكتوبر الماضي، سارعت الولايات المتحدة إلى نقل قاذفات قنابل من بريطانيا، على خلفية مخطط إرهابي مشتبه به في قاعدة عسكرية كانت تستخدمها القوات الأمريكية لتنفيذ طلعات جوية باتجاه إيران.

يأتي انتقال بيسنت بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب التي دافع ترامب عن شنها باعتبارها ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أبلغ مسؤولون بوزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) الكونجرس، في نهاية أكتوبر الماضي، بأن تكلفة الحرب تجاوزت حتى الآن 47 مليار دولار.

ويُعد وزير الخزانة أحدث مسؤول بارز في إدارة ترامب ينتقل للإقامة داخل قاعدة عسكرية، وسط مخاوف من تهديدات أمنية محتملة؛ إذ سبق أن أقام وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث بالقرب من بعضهما داخل قاعدة عسكرية في واشنطن العاصمة، وفقًا لتصريحات سابقة لروبيو خلال أحد البرامج الصوتية.

كما أقامت وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم داخل قاعدة عسكرية بمنطقة واشنطن خلال الفترة الأخيرة من توليها منصبها، بحسب ما أوردته شبكة «يو إس إيه توداي».