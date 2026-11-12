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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ألم الحلق الشديد أبرز أعراض السلالة الجديدة من كورونا PJ.2.1

ألم الحلق الشديد أبرز أعراض السلالة الجديدة من كورونا PJ.2.1
ألم الحلق الشديد أبرز أعراض السلالة الجديدة من كورونا PJ.2.1
ولاء عادل

مع استمرار ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، تتجه الأنظار إلى السلالة PJ.2.1 التي رُصدت في عدد من دول العالم، بعدما لفتت أعراضها انتباه المتخصصين، خاصة ارتباطها بآلام قوية في الحلق واحتمال استمرار الشعور بالإجهاد لفترة أطول بعد الإصابة.

وكشف غينادي أونيشتشنكو، عالم الأوبئة ونائب رئيس أكاديمية التربية الروسية، أن ألم الحلق الشديد يمثل العرض الأبرز للمتحور الجديد، موضحا في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية، نُشرت في 10 نوفمبر الجاري، أن هذا العرض أصبح أكثر وضوحا لدى المصابين مقارنة ببقية الأعراض.

كيف تظهر الإصابة بمتحور كورونا PJ.2.1؟

لا تختلف الصورة العامة للإصابة بالمتحور PJ.2.1 كثيرا عن أعراض العدوى التنفسية المعتادة، إذ قد يعاني المصابون من التهاب أو ألم في الحلق، إلى جانب الشعور بالتعب والضعف العام.

وتتشابه هذه العلامات مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، وهو ما يجعل تحديد نوع الفيروس المسبب للمرض أمرا صعبا من خلال الأعراض فقط، دون إجراء الفحوصات اللازمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت إيلينا مالينيكوفا، أستاذة العلوم الطبية والمتخصصة في الأمراض المعدية وعلم الفيروسات، أن ما يميز هذه السلالة قد يكون شدة آلام الحلق، فضلا عن استمرار حالة الوهن والإرهاق لدى بعض المصابين حتى بعد انتهاء المرض.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر يمثلون الفئة الأكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة بالإصابة.

أين ظهر المتحور الجديد؟

أفادت منظمة الصحة العالمية بانتشار السلالة PJ.2.1 في عدد من دول العالم، مع تسجيل ارتفاع في نسب وجودها ببعض المناطق، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا.

كما رُصدت إصابات محدودة بالمتحور في دول أوروبية، إلا أن أعداد الحالات المسجلة لا تزال منخفضة حتى الآن، بينما تواصل المنظمة مراقبة تطورات الوضع الصحي وانتشار السلالة.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، تحدث علماء أوبئة عن احتمالية وصول المتحور إلى روسيا، مع عدم استبعاد وجود إصابات بالفعل لم يتم التعرف عليها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن البلاد ستشهد انتشارا واسعا له.

 

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