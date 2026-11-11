من غسل الصحون إلى التريليونات.. من هو جنسن هوانغ صاحب إمبراطورية إنفيديا؟

من تنظيف المراحيض وغسل الأطباق داخل أحد المطاعم الأمريكية إلى قيادة واحدة من أقوى شركات التكنولوجيا في العالم، رحلة استثنائية تحمل الكثير من المفاجآت، بطلها جنسن هوانغ، مؤسس ورئيس شركة «إنفيديا»، التي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وتصدر مؤسس إنفيديا، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد فضح علاقته بأليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية المتعاملة مع "إنفيديا"، خاصة بعدما خلص مسؤولون أميركيون إلى ارتباط أليس بالاستخبارات الصينية، فيما خضعت شركتها لتدقيق بشأن احتمال تحويل رقائق مقيدة إلى الصين.

في غضون ذلك، أقر هوانغ بخيانة زوجته في رسالة إلى الموظفين، اعتذر فيها لأسرته وزملائه، وتحمل مسؤولية تصرفاته والأذى الذي تسبب فيه، كما تعهد بالتعاون الكامل مع التحقيق وحماية الشركة ودعم الأمن القومي الأميركي.

في حين أكدت "إنفيديا" أن التحقيق ستشرف عليه لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمساعدة مستشار قانوني خارجي مستقل.

وأوضحت أنه لا يوجد لديها ما يدعو للاعتقاد بأن أسرارها أو الأمن القومي تعرضا للاختراق، مع فحص جميع المعلومات المتاحة، فيما يواصل هوانغ قيادة الشركة خلال المراجعة.

وبينما يرتبط اسم هوانغ اليوم بأحدث الابتكارات التكنولوجية والثروات الضخمة، فإن بداياته كانت بعيدة تمامًا عن عالم الشركات والاستثمارات، إذ اضطر إلى العمل في وظائف بسيطة خلال سنوات مراهقته، قبل أن يتمكن من تحويل طموحه إلى واحدة من أبرز قصص النجاح في العصر الحديث.

من تايوان إلى الولايات المتحدة

وُلد جنسن هوانغ في تايوان عام 1963، وقضى جانبًا من طفولته في تايلاند، قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 1973 برفقة شقيقه الأكبر.

والتحق هوانغ بمعهد «ونيدا» المعمداني الداخلي بولاية كنتاكي، عندما كان في التاسعة من عمره، وهناك تحمل مسؤوليات وأعمالًا يومية لم تكن معتادة بالنسبة لطفل في سنه، من بينها تنظيف دورات المياه في سكن الطلاب.

وبعد انتقاله إلى ولاية أوريغون، بدأت مرحلة جديدة من حياته، حيث التحق بالتعليم وبدأ البحث عن فرصة عمل تساعده على اكتساب الخبرة وتحمل المسؤولية.

غسل الأطباق وتنظيف الطاولات

في الخامسة عشرة من عمره، حصل هوانغ على أول وظيفة مدفوعة الأجر داخل سلسلة مطاعم «دينيز» الأمريكية، حيث بدأ بغسل الأطباق، ثم انتقل إلى تنظيف الطاولات ومساعدة النُدُل، قبل أن يعمل نادلًا يقدم الطلبات للزبائن.

ولم ينظر هوانغ إلى تلك الوظائف باعتبارها أعمالًا بسيطة أو أقل من طموحاته، بل اعتبرها تجربة مهمة علمته الانضباط والتواضع والالتزام.

وفي تصريحات سابقة، تحدث عن اعتزازه بتلك المرحلة، مشيرًا إلى أنه كان يؤدي مهامه بإتقان، حتى إنه كان يمزح بشأن قدرته على حمل عدد كبير من أكواب القهوة في وقت واحد.

من مقاعد الدراسة إلى إمبراطورية إنفيديا

لم تتوقف طموحات هوانغ عند العمل في المطاعم، إذ حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوريغون عام 1984، ثم أكمل دراسته العليا في جامعة ستانفورد عام 1992.

وبعد تخرجه، عمل في شركتي AMD وLSI Logic المتخصصتين في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، واكتسب خبرات ساعدته على اتخاذ الخطوة الأهم في حياته المهنية.

وفي عام 1993، شارك مع كريس مالاخوفسكي وكورتيس بريم في تأسيس شركة «إنفيديا»، التي انطلقت فكرتها خلال اجتماع جمع الثلاثة داخل أحد فروع مطعم دينيز بمدينة سان خوسيه الأمريكية، حيث كان هدفهم تطوير شرائح إلكترونية قادرة على تقديم رسوميات ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية على أجهزة الكمبيوتر، وهي الفكرة التي شكلت نقطة الانطلاق لإمبراطورية تكنولوجية كبرى.

درس من الماضي وراء نجاح إمبراطور الذكاء الاصطناعي

ومع التطور الهائل الذي حققته إنفيديا، أصبحت الشركة في قلب المنافسة العالمية بمجال الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت معالجاتها إلى مكون أساسي في تشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة وبلغت قيمتها 4 تريليونات دولار،

ولا يزال هوانغ يستحضر بداياته المتواضعة باعتبارها جزءًا أساسيًا من فلسفته الإدارية، مؤكدًا أن القيادة الحقيقية لا تعني الابتعاد عن المهام الصعبة، وأنه لا توجد وظيفة ينبغي أن يشعر المسؤول بأنه أكبر منها.