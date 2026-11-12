الرئيس العراقي يبحث مع الوزير الأول للجزائر تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث الرئيس العراقي نزار آميدي مع الوزير الأول للجزائر سيفي غريب تطورات الأوضاع في المنطقة، والمساعي المبذولة لاحتواء التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والجزائر، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، وأهمية مواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية توحيد الجهود للحد من تداعيات التغير المناخي، ودعم المبادرات الدولية الرامية إلى مواجهة آثاره.