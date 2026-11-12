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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان وأوزبكستان تبحثان آفاق توسيع علاقاتهما الثنائية.. على هامش "كوب 31"

باكستان وأوزبكستان
باكستان وأوزبكستان
أ ش أ

 بحث وزير الأمن الغذائي الوطني والبحث العلمي الباكستاني، رنا تنوير حسين ونائب وزير الزراعة الأوزبكي أليشير شوكوروف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، اليوم /الخميس/، على هامش قمة مؤتمر الأطراف (كوب 31) بمدينة أنطاليا التركية.

وناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون الثنائي في مجالات البحث الزراعي وتطوير البذور والثروة الحيوانية، مع التركيز على التقنيات الحديثة للممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ.. حسبما ذكر "راديو باكستان".

وسلط وزير الأمن الغذائي ونائب وزير الزراعة، الضوء على فرص إجراء أبحاث مشتركة بشأن البذور الهجين والمعدلة وراثيا، لا سيما لمحاصيل القطن والبساتين، إلى جانب التعاون التقني في تنمية الثروة الحيوانية.

وركزت المباحثات على الاستفادة من الخبرات العلمية وتبادل الخبرات البحثية، واستكشاف الحلول الزراعية الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتوطيد الأمن الغذائي.

وخلال الاجتماع، رحب رنا تنوير حسين بمقترح أوزبكستان إرسال وفد فني إلى باكستان، معربا عن اهتمامه بتسهيل التواصل المباشر بين الخبراء الزراعيين ومؤسسات البحث المعنية في كلا البلدين.

واكتسبت هذه المباحثات أهمية إضافية في سياق أجندة الاستثمار الغذائي الزراعي الذكي مناخيا التي تبنتها أوزبكستان خلال قمة "كوب 31".

وزير الأمن الغذائي الباكستاني نائب وزير الزراعة الأوزبكي

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