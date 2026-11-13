محافظ الغربية يتابع تنفيذ مبادرة الجري بطنطا لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تنفيذ مديرية الشباب والرياضة بالغربية فعاليات مبادرة «1000 نقطة جري» بمدينة طنطا، بمشاركة الشباب والمواطنين من مختلف الفئات العمرية، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، وجهود نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت الفعاليات، التي تنفذها الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، ممارسة رياضة الجري والمشي، إلى جانب تمارين اللياقة البدنية الخفيفة، بنقطة التجمع بآخر شارع الاستاد (306) أمام الكرفانات بمدينة طنطا، وسط مشاركة مجتمعية، وبما يتيح الفرصة لمختلف الأعمار للمشاركة في الأنشطة الرياضية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تشجع المواطنين على تبني نمط حياة صحي، وترفع الوعي بأهمية النشاط البدني، مشيرًا إلى أن مبادرة «1000 نقطة جري» تمثل فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة ممارسة الرياضة بالمجان، حيث تُنفذ أسبوعيًا يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة صباحًا.