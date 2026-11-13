مطار مرسى مطروح يجتاز مراجعة نظام الإدارة المتكامل IMS وفقًا للمعايير الدولية

نجح مطار مرسى مطروح الدولي في اجتياز مراجعة نظام الإدارة المتكامل (IMS)، وفقًا للمواصفات الدولية ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، الخاصة بإدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وذلك في إطار استراتيجية الشركة المصرية للمطارات للارتقاء بمستويات الأداء وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على فاعلية تطبيق متطلبات النظام، وحرص إدارة المطار على تحسين كفاءة الأداء التشغيلي والبيئي، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ويُعد مطار مرسى مطروح الدولي من المطارات الواعدة ضمن منظومة المطارات المصرية، لما يمثله من أهمية استراتيجية في خدمة مدينة مرسى مطروح ومناطق الساحل الشمالي، ودعم الحركة السياحية والتنموية بالمنطقة، في ظل ما تشهده من تطور متزايد في الأنشطة السياحية والاستثمارية.

وفي هذا السياق، أكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب التنفيذي، أن اجتياز المطار للمراجعة يعكس جهود الشركة المستمرة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة، وضمان كفاءة تطبيقها بمختلف المطارات التابعة، بما يدعم كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير المطارات التابعة، وتعزيز ثقافة الجودة والاستدامة، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز تنافسية المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار التزام الشركة المصرية للمطارات بتطبيق المعايير الدولية وتطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يواكب تطورات صناعة النقل الجوي ويدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.