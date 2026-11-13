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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يتلقى صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن موقف إمام عاشور من المشاركة مع النادي الأهلي خلال مواجهة بيراميدز المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور تعلم الدرس من الفترة الماضية مع الأهلي، لكنه لن يشارك في مباراة بيراميدز المقبلة، وفقًا لرؤية المدير الفني الحسين عموتة.

وأضاف أن عموتة يرى عدم وجود حاجة فنية لمشاركة إمام عاشور في المباراة، وهو ما يعني استمرار غياب اللاعب عن حسابات الفريق خلال المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز على صدارة الدوري، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على القمة بالعلامة الكاملة.
 

امام عاشور الأهلي الدوري المشاركة بيراميدز

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