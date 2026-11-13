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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال ضعاف السمع

صحة الإسكندرية
صحة الإسكندرية
أ ش أ

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ورشة عمل تدريبية متخصصة تحت عنوان «ما بعد تكبير الصوت: تحسين كفاءة أداء السماعات الطبية"، وذلك لتطوير المهارات العلمية والعملية لأطباء السمع والاتزان في مجال برمجة وضبط السماعات الطبية للأطفال ودعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة، والارتقاء بخدمات التشخيص والتأهيل السمعي.

وجاء تنظيم الورشة في إطار توجيهات الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بدعم برامج التدريب الطبي المتخصص، وتطوير كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال ذوي ضعف السمع.

وأوضحت الدكتورة فاطمة رجب مدير إدارة ذوي الهمم والتأهيل بمديرية الصحة بالإسكندرية، أن الورشة استهدفت تنمية المهارات العلمية والعملية لأطباء السمع والاتزان، والتدريب على أحدث التقنيات والتطبيقات المتخصصة في برمجة وضبط السماعات الطبية للأطفال، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الأجهزة السمعية، وتحسين كفاءة التأهيل السمعي وفقًا لأحدث المعايير العلمية والطبية.

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من أساتذة و استشاريي طب السمع والاتزان، الذين قدموا شرحا وعرضًا حول أحدث المستجدات والتوجهات المستقبلية لتطوير خدمات السمعيات بالمستشفيات.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية متخصصة على آليات برمجة السماعات الطبية وضبط إعداداتها بما يتناسب مع احتياجات الأطفال، لتحقيق أفضل أداء سمعي ممكن.

وتأتي ورشة العمل بالتزامن مع جهود مديرية الصحة بالإسكندرية لتطوير منظومة خدمات السمعيات بالمحافظة، والتي شهدت مؤخرًا افتتاح قسم السمعيات بمستشفى أبو قير العام، في خطوة تمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتسهم في توسيع نطاق خدمات الكشف والتشخيص والتأهيل السمعي، وتيسير حصول المرضى عليها.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية استمرار جهودها في دعم التدريب الطبي المتخصص، وتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الصحية والجامعية والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتطوير خدمات الكشف المبكر والتأهيل، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال ذوي ضعف السمع.

مديرية الشؤون الصحية الإسكندرية ورشة عمل

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