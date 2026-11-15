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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: تجديد منح الأيزو لمركز التدريب بالمركزي لمتبقيات المبيدات للعام الخامس

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد منح مركز التدريب التابع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بمركز البحوث الزراعية، شهادتي المواصفتين ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الخامس على التوالي.

وجاء ذلك بناء على توصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز مؤكداً تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمتابعة ومواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة من الجهات التابعة للوزارة إلى العاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك المصري.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة المعمل لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة المقدمة للعملاء، مشيرة إلى مدى أهمية وجود مركز تدريب معتمد دولياً يهدف إلى رفع كفاءة الباحثين والمتخصصين العاملين في مجال سلامة الغذاء وتحليل الملوثات على المستويين المحلي والدولي وكذا الطلاب والخريجين.
وقال ان المركز، يقدم الدعم والتعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية للتدريب على مشاريع التنمية الزراعية المستدامة كجزء فاعل في المجتمع الزراعي فضلاً عن تقديم الاستشارات التخصصية اللازمة في مجال سلامة الغذاء وجودة المعامل للحصول على منتج غذائي آمن ومطابق للاشتراطات القياسية.

وأكدت عبد اللاه قيام مركز التدريب بتحقيق طفرة نوعية في إنجازاته التدريبية من خلال تنفيذ حزمة واسعة ومتخصصة من البرامج التدريبية المتقدمة على المستويين الدولي والمحلي خلال الفترة من 9 نوفمبر 2025 وحتى 5 نوفمبر 2026 بإجمالي 22 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 563 متدرباً مصرياً ودولياً، حيث نفذ مركز التدريب 10 برامج تدريبية دولية متخصصة استهدفت 26 خبيراً ومتخصصاً من عدة دول عربية وأفريقية شملت تنزانيا والكاميرون وتونس وموريتانيا وكوت ديفوار واليمن وليبيا وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة المواصفات والمقاييس التنزانية والمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية.

وتابعت، ان مجالات البرامج تنوعت لتشمل الكشف عن الفيتامينات والعقاقير البيطرية في العينات الغذائية والتدريب العملي المتقدم على أجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل عالي الكفاءة HPLC وجهاز كروماتوجرافيا الغاز ومطياف الكتلة المتتابع GC-MS/MS والزيارات العلمية التخصصية وطرق وتقنيات تحليل متبقيات المبيدات في الأغذية باستخدام أجهزة LC-MS/MS وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية وكفاءة معامل الاختبارات وإعداد اختبارات الكفاءة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17043 إلى جانب الكشف عن العناصر الثقيلة باستخدام جهاز مطيافية الانبعاث بالبلازما المقترنة بالحث ICP والتحاليل الدقيقة للسموم الفطرية.

ونفذ المركز بتنفيذ 12 برنامجاً تدريبياً محلياً متقدماً استفاد منها 537 متدرباً مصرياً وتنوعت ما بين التدريب العملي المباشر والمحاضرات الافتراضية عبر الإنترنت (أونلاين) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشملت برامج متخصصة في الكشف عن الغش في عسل النحل وتحديثات واشتراطات الاتحاد الأوروبي فيما يخص متبقيات المبيدات وطرق سحب العينات والحدود القصوى المسموح بها MRLs وفقاً للتشريعات الأوروبية النافذة وكفاءة معامل الاختبارات ونظم إدارة الجودة واعتماد المعامل طبقاً لمتطلبات مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 وطرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية والتوعية بمتطلبات المواصفات القياسية الدولية.

الزراعة منح الأيزو متبقيات المبيدات منح مركز التدريب

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