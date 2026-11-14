اتصالات النواب تبحث خطة عمل اللجنة وضعف شبكات المحمول بعدد من القرى

تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاثنين المقبل، مناقشة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني، كما تبحث ضعف شبكات الاتصالات المحمولة بقرى خط البحر التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ووجود برج لإحدى شركات المحمول بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

من جانبها تبحث لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإطار العام لملف الأحوزة العمرانية بكافة مدن وقرى الجمهورية، في ضوء مستهدفات الانتهاء منها.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية طلبات إحاطة بشأن إنشاء كوبريي مشاة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، ورصف عدد من الطرق بمركز وبندر المنيا، وتدهور الشوارع بمنطقة منشية الشهداء بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب بحث ملف إقامة مأوى للكلاب بالمحافظة والتكاليف والإجراءات المرتبطة به.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة طلبات إحاطة بشأن تطوير مركزي شباب أبيس 1 وأبيس 2 بالإسكندرية، وعدم تشغيل مركز شباب برق الخيام بمركز كرداسة، وتهالك أرضية ملعب مركز شباب صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتدهور الحالة الإنشائية لمراكز الشباب بقرى مركزي العياط والبدرشين ونادي العياط الرياضي، وتراكم مديونيات المرافق عليها.

لجنة حقوق الإنسان تستعرض الاستراتيجية الوطنية الثانية

كما تستعرض لجنة حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026–2031، الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والتشاور مع أعضاء اللجنة لتبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات التشريعية الداعمة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بحضور مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

كما تعرض اللجنة الشكاوى الواردة إليها .