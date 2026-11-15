أخبار الوادي الجديد: المحافظ تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.. وتنظيم مبادرة «1000 نقطة جري».. وغلق مطعمين لهذا السبب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تستقبل سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى مصر

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، السفيرة أنجيلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة، والتي تستمر خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في عدد من المجالات التنموية، وذلك بحضور اللواء ا ح دكتور هشام الشيمي سكرتير عام المحافظة، والمهندسة سارة البطوطي المدير التنفيذي لشركة ECOnsult للاستشارات الهندسية والبيئية والسفيرة الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأوضحت المحافظ أن الزيارة تستهدف تعزيز أوجه التعاون مع الإتحاد الأوروبي، وبحث آليات دعم المشروعات التنموية وفتح آفاق أوسع للشراكة وتبادل الخبرات بما يتماشى مع أولويات التنمية بالمحافظة.

وفي مستهل الزيارة، عقدت المحافظ اجتماعًا مع الوفد عرضت خلاله أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة و المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، كما ناقش اللقاء مشروعات التعاون المقترحة في مجال التحول الأخضر لآبار الري الزراعية الخاصة بالأهالي باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع دعم الحفاظ على التراث الحضاري لقرية القصر الإسلامية، معربةً عن تقديرها للمنح المقدمة من الإتحاد من خلال عدد من البرامج و الجمعيات في مجال دعم الحرف التراثية والبيئية و تمكين المرأة، ومثمنةً هذه الزيارة الأولى من نوعها التي تمتد على مدار أربعة أيام، وتتضمن جولات ميدانية بعدد من مراكز المحافظة.

مبادرة «1000 نقطة جري» تنظم فعاليات رياضية بالخارجة والداخلة في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنظيم فعاليات مبادرة «1000 نقطة جري بالشوارع والميادين»، بالتزامن في حي البستان بمدينة الخارجة وحي المجمع الإسلامي بمركز الداخلة، بمشاركة عدد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت الفعاليات ممارسة رياضات الجري والمشي والتمرينات البدنية، وسط أجواء تفاعلية تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واستغلال المساحات المفتوحة في ممارسة الأنشطة البدنية.

ونُفذت الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وتستهدف المبادرة تنظيم فعاليات أسبوعية كل يوم جمعة داخل أحياء ومناطق مختلفة بالمحافظة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة يسهم في تعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع أكثر نشاطًا وحيوية.

غلق مطعمين بالوادى الجديد لمخالفتهما اشتراطات سلامة الغذاء

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد مطعمين بمنطقة البساتين، لمخالفتهما الاشتراطات المقررة من هيئة سلامة الغذاء، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة استهدفت متابعة المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية.

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن الحملة نُفذت في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتعليمات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، وبالتعاون مع قوات الأمن وفرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة.

وترأس اللجنة نائب رئيس المركز، بمشاركة ممثلي الشؤون القانونية ومركز إصدار تراخيص المحال بالوحدة المحلية، إلى جانب الجهات الأمنية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات استوجبت غلق المطعمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المحافظة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية بمركز الخارجة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.