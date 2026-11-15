نائب رئيس جاميبيا السابق يكشف عن الخطوط العريضة لبرنامجه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة فى جامبيا والمقررة في 5 ديسمبر 2026 ، كشف نائب رئيس البلاد السابق "أوساينو داربو" عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي .

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الأحد/ أن مرشح "الحزب الديمقراطي الموحد" (UDP) تعهد بخفض نفقات الرئاسة، وتقليص راتبه بنسبة 20%، ودعم قطاع الزراعة وتوظيف الشباب. كما طرح إصلاحا دستوريا ينص على ولاية رئاسية واحدة مدتها خمس سنوات.

وفي 5 ديسمبر 2026، سيخوض الانتخابات الرئاسية منافسا -من بين آخرين- الرئيس المنتهية ولايته "أداما بارو" إلى جانب ثلاثة مرشحين آخرين.

ويسعى نائب الرئيس السابق، البالغ من العمر 78 عاما، إلى تقديم مسار سياسي واقتصادي جديد للغامبيين.

وقال "أوساينو داربو" مرشح للانتخابات الرئاسية في جامبيا إنه "علينا التحلي بالعقلانية والمسئولية والنضج. ولا ينبغي لأي شيء أن يمس بسلام بلادنا وهدوئها واستقرارها. لقد حان الوقت لتجاوز خلافاتنا، وتغليب المصلحة العامة، والمضي قدما وبكل عزم على طريق التنمية".

وأكد "داريو" ان "هناك العديد من المرشحين الذين يخوضون السباق للمشاركة في الحياة السياسية وتمثيل المواطنين في الجمعية الوطنية. لذا، من المهم أن يتخذ كل فرد خيارا مدروسا، يستند إلى الأفكار والالتزامات والمشاريع المقترحة لمستقبل البلاد".

ويعد "أوساينو داربو" الذي شغل منصب وزير الخارجية الجامبي (من فبراير 2017 إلى يونيو 2018) ثم نائب رئيس البلاد (بين يونيو 2018 ومارس 2019) في عهد الرئيس "أداما بارو" إحدى الشخصيات التاريخية في الحياة السياسية الوطنية.

وفي إطار حملته الرئاسية، طرح "داربو" مشروعا للتجديد الوطني يحمل عنوان "جامبيا التي نريدها" ويتمحور برنامجه حول عدة ركائز أساسية، أبرزها إنعاش الاقتصاد وإصلاح الإدارة العامة.

وكان رئيس جامبيا "أداما بارو" (61 عاما) قد قدم اوراق تشرحه لولاية ثالثة امام اللجنة الانتخابية المستقلة في 11 نوفمبر الجاري يُذكر أن بارو أصبح ثالث رئيس لجامبيا بعد تغلبه على سلفه "يحيى جامع" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2016. وقد أُعيد انتخابه بعد خمس سنوات، متفوقا على حليفه السياسي السابق ومنافسه الرئيسي "أوساينو داربو" زعيم "الحزب الديمقراطي الموحد".