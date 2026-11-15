وليام وكيت يزوران الهند في أكبر جولة خارجية لأميرة ويلز منذ تعافيها من السرطان

يبدأ الأمير وليام، ولي عهد بريطانيا، وزوجته كيت أميرة ويلز، زيارة إلى الهند تستمر ثلاثة أيام، تتضمن المشاركة في حفل توزيع جوائز «إيرث شوت» البيئية السنوي، في رحلة تمثل أبرز ظهور خارجي مشترك لـ كيت منذ خضوعها للعلاج من السرطان عام 2024.

ومن المقرر أن يشارك الزوجان الملكيان، البالغان من العمر 44 عاماً، في سلسلة من الفعاليات بمدينة مومباي، يتصدرها حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته الثلاثاء، بمشاركة شخصيات بارزة من عالم الرياضة والفن والموسيقى.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة بالنسبة لكيت، إذ تعد أكبر رحلة خارجية لها منذ خضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي من نوع غير محدد من السرطان عام 2024، بعدما أعلنت لاحقاً دخول المرض مرحلة الهدأة، رغم تأكيدها أن التجربة لا تزال تلقي بظلالها على حياتها.

جائزة إيرث شوت لمواجهة التغير المناخي

وتأتي الزيارة في إطار دعم مبادرة «إيرث شوت»، التي أسسها الأمير وليام عام 2020 بهدف تشجيع الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التغير المناخي والتحديات البيئية.

وتمنح الجائزة خمسة فائزين سنوياً مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار لكل فائز، لمساعدتهم على توسيع نطاق مشروعاتهم البيئية وتعزيز تأثيرها.

وقال متحدث باسم مكتب الأمير وليام وكيت في قصر كينزنجتون إن هدف الجائزة يتمثل في استبدال التشاؤم بالإيمان بالإمكانات المتاحة، مؤكداً أن التحديات البيئية التي تواجه العالم تقابلها قدرات بشرية كبيرة على الابتكار والإبداع والتوصل إلى حلول مؤثرة.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية، التي وصفها المنظمون بأنها الأكبر منذ إطلاق المبادرة، حضور عدد من المشاهير، بينهم أسطورة الكريكيت الهندي ساتشين تندولكار، والممثلة عليا بهات، والممثل رامي مالك، إلى جانب فرقة البوب البريطانية «تيك ذات»، التي تستعد لتقديم أول عروضها في الهند.

الكريكيت والسينما والموضة ضمن برنامج الزيارة

ولا تقتصر أجندة الأمير وليام وزوجته على الفعاليات البيئية، إذ تتضمن مشاركتهما أنشطة مرتبطة برياضة الكريكيت الهندية وعالمي الموضة والسينما، في إطار تعزيز التواصل مع المجتمع الهندي وتسليط الضوء على المجالات الثقافية والرياضية.

وتأتي هذه الجولة بعد فترة قلصت خلالها كيت ارتباطاتها الرسمية بصورة كبيرة عقب تشخيص إصابتها بالسرطان، مؤكدة أنها تتعامل مع التعافي يوماً بيوم، قبل أن تعود تدريجياً إلى الظهور في المناسبات العامة.

وكانت كيت قد سافرت بمفردها إلى إيطاليا في مايو الماضي لمدة يومين، ضمن أنشطتها المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة، في أول رحلة خارجية كبيرة لها منذ عام 2024، لكنها لم ترافق الأمير وليام في أي جولات خارجية منذ إصابتها بالمرض.

ويمثل انضمامها إلى زوجها في الجولة الهندية خطوة جديدة في عودتها التدريجية إلى الالتزامات الملكية والأنشطة الدولية.