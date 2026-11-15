شوارع جديدة وإنارة وتطوير مدرسة.. ماذا يحدث في الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله؟

وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والمهندس مصطفى إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقين تكميليين لاستكمال أعمال تطوير منطقتى الزاوية الحمراء(4) ، وعزبة خيرالله (3) بقيمة 18مليون جنيه وذلك بمنحة الإتحاد الأوروبى مفوض إلى الوكالة الفرنسية ضمن برنامج الارتقاء الحضرى والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة والتى قد شهدت توقيع اتفاقيات سابقة بقيمة 68 مليون.

توقيع اتفاقيتين

شهد توقيع الاتفاقيتين الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية، ومصطفى الجنزورى رئيس القطاع المركزى للفروع الإقليمية بالجهاز، وشارلون دوزيس مسؤولة مشروع المياه والصرف الصحى والتنمية الحضرية، ومحمد الفنجرى رئيس وحدة التنمية الحضرية والنقل بالوكالة الفرنسية ، وخليل شعت المشرف على تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتى في إطار حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الارتقاء بمستوى جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، مع الاهتمام الخاص بالمناطق الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين بيئتها العمرانية والخدمية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لسكانها، وذلك تماشيا ًمع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محافظ القاهرة

وتوجه محافظ القاهرة بالشكر والتقدير إلى الاتحاد الأوروبي على دعمه وتمويله لهذه المشروعات التنموية، من خلال تفويض الوكالة الفرنسية للتنمية، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاز تنمية المشروعات، وما يقدمونه من دعم فني وتمويلي يسهم في دفع جهود التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تولى أهمية قصوى للمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ هذه الأعمال، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة، والانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المستهدفة قبل 31 ديسمبر 2026، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

كما أكد محافظ القاهرة استمرار محافظة القاهرة في العمل مع كافة شركاء التنمية، وتكامل الجهود والإمكانات، من أجل استكمال مسيرة التطوير والارتقاء بالعاصمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية.

وتشمل أعمال التطوير بالزاوية الحمراء رفع كفاءة وتطوير الطريق بأرض حوض العجوز، وتنفيذ أعمال رصف بالأسفلت وتركيب انترلوك بمسطح ٦٠٠٠ متر مربع، وبلاط الإنترلوك بمسطح 11 ألف متر مربع، فضلًا عن تركيب ١٥٠ كشاف إنارة، بما يسهم في تحسين كفاءة شبكة الطرق والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة ، كما تتضمن أعمال تطوير عزبة خيرالله رفع كفاءة شبكة الطرق وممرات المشاة بحارة أمين وشارع حسن أبو النجا، المتفرعين من شارع عمر بن الخطاب، بمسطح 9000 متر مربع من بلاط الإنترلوك، وتركيب 100 كشاف إنارة، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير مدرسة فؤاد جلال الابتدائية.