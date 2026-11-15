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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء ألبانيا: تيرانا لن تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي في عام 2027

رئيس وزراء ألبانيا: تيرانا لن تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي في عام 2027
رئيس وزراء ألبانيا: تيرانا لن تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي في عام 2027
أ ش أ

 أقر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بأن ألبانيا لن تستضيف قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2027، وهو ما يمثل تراجعاً عن تصريحات حكومية واثقة استمرت لأشهر كانت قد صورت هذا الحدث باعتباره إنجازاً دبلوماسياً كبيراً للدولة البلقانية الصغيرة.

وقال راما - في تصريحات بثتها صحيفة "تيرانا تايمز" اليوم /الأحد/ - إن حلفاء الناتو لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق بشأن موعد انعقاد قمتهم القادمة.. وأضاف: "بالتأكيد لن تُعقد في عام 2027، أما في عام 2028، فإذا تقرر عقد قمة، فستكون في تيرانا".

ويُعد هذا الإعلان تراجعاً ملحوظاً عن تصريحات سابقة للحكومة، كانت تشير إلى أن استضافة القمة تعكس تنامي النفوذ الدولي لألبانيا.

من جانبه، يؤكد حلف الناتو أن ألبانيا لا تزال هي الدولة المضيفة المقترحة، لكن الحلف لم يحدد أي موعد لذلك.

وبرزت حالة عدم اليقين هذه بشكل أوضح بعد أن صرح وزير الدفاع الألباني إيرمال نوفي لصحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية بأن ألبانيا تستعد لاستضافة الاجتماع، مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية عقد القمة عبر الإنترنت.. لكن "نوفي" عاد لاحقاً لينفي هذا التفسير موضحاً أنه كان يقصد إمكانية أن يتخذ قادة حلف الناتو قراراً بشأن موعد القمة عبر الانترنت، وليس عقد القمة ذاتها عبر الإنترنت.

ويعكس هذا الجدل خلافات أوسع داخل الحلف حول وتيرة اجتماعات القادة، والإنفاق الدفاعي، والعلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. وأبدى عدد من الدبلوماسيين من دول الحلف تحفظاتهم بشأن عقد قمة أخرى في عام 2027، في الوقت الذي يدرس فيه الحلف التخلي عن نهجه المتبع مؤخراً بعقد اجتماعات سنوية.

وخلال قمة الحلف التي عُقدت في لاهاي عام 2025، كان القادة يتوقعون عقد اجتماع في ألبانيا بعد لقاء عام 2026 المقرر في تركيا.. إلا أن البيان الذي اعتُمد في أنقرة في يوليو الماضي لم يتضمن أي إشارة إلى ألبانيا أو إلى تاريخ محدد.

رئيس الوزراء الألباني إيدي راما قمة حلف شمال الأطلسي الناتو تنامي النفوذ الدولي لألبانيا

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