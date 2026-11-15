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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر و فنزويلا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

قطر و فنزويلا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
قطر و فنزويلا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
أ ش أ

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم /الأحد/ مع رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، الدكتورة ديلسي رودريجيز جوميز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان -خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"- أوجه التعاون الثنائي في مجالات الطاقة وسبل تعزيز أمن إمداداتها، و مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.
و أعرب أمير قطر عن ترحيبه بالزيارة، وتطلعه إلى أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبها، أعربت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة عن شكرها لما لقيته ووفدها المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعة إلى تعزيز علاقات التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة، مقدمة شكرها وتقديرها لأمير دولة قطر على دعمه ومساندته لبلادها، لاسيما في أعقاب الزلزال الذي ضرب فنزويلا.
شيم / س ص ز / إ س

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة الدكتورة ديلسي رودريجيز جوميز سبل تعزيز أمن إمداداتها

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