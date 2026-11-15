الوادي الجديد.. ضبط 52 كجم من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة

تمكنت إدارة تموين الفرافرة بالوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، وحماية المستهلك، خلال حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم، من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة بلغت ٥٢,٦٠٠ كجم.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الحملات تأتي في نطاق الحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادى الجديد، مشيرة إلى استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية، وضبط أي منتجات غير صالحة أو مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو الاحتكار.