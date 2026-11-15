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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيان يسرقان تمثالًا ذهبيًا للمسيح من كنيسة في ليتوانيا ويحطمـانه في الشارع

سرقة تمثال من كنيسة
سرقة تمثال من كنيسة
إلهام عبد العزيز

أفادت تقارير بأن سائحين بريطانيين، يشتبه في كونهما مخمورين، ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة وهما يعبثان بتمثال للمسيح سُرق من كنيسة تاريخية في ليتوانيا يعود تاريخها إلى قرون، قبل أن يحطماه إلى قطع صغيرة.

سرقة تمثال من كنيسة 

وأظهرت لقطات صادمة التُقطت بكاميرات المراقبة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، رجلًا يبدو أنه تحت تأثير الكحول، وهو يحمل تمثالًا مذهّبًا للسيد المسيح، بينما يجلس رفيقه على مقعد قريب ويوثق الواقعة بهاتفه المحمول، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن.

وقالت الشرطة المحلية في بيان: في 11 نوفمبر، نحو الساعة التاسعة مساءً، أقدم شخص مجهول على تحطيم تمثال ذهبي للمسيح المعلّق على صليب خشبي، وذلك في الفناء الداخلي للكنيسة الواقعة بشارع دومينيكونو في فيلنيوس.

وأضافت الشرطة أن الأضرار الناجمة عن الواقعة لا تزال قيد التقييم.

وبحسب صحيفة الصن، تعتقد السلطات أن الرجلين مواطنان بريطانيان، رغم أن جنسيتيهما لم تتأكدا رسميًا حتى الآن.

وفي تفاصيل الواقعة التي وثقتها كاميرات المراقبة، ظهر أحد الرجلين جالسًا على مقعد، قبل أن يدخل صديقه، الذي بدا مخمورًا، إلى نطاق التصوير وهو يحمل تمثال المسيح الذهبي، الذي يُعتقد أنه سُرق من كنيسة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر.

وبدأ الرجل الجالس على المقعد في تصوير الواقعة، وبعد ثوانٍ، انكسرت ذراعا التمثال بينما كان الرجل الآخر يرفعه بيديه، ما أدى إلى سقوط الرأس والجذع والأطراف على الأرض وتحطم القطعة الدينية إلى أجزاء.

وبينما كان الرجل، الذي كان يضع وشاحًا حول رقبته، يرفع التمثال، سُمع وهو يتلعثم بعبارة: استمع.. استمع.. المجد للرب، بلكنة تنتمي إلى شمال إنجلترا.

وبعد إسقاط التمثال، التفت المشتبه به نحو رفيقه الجالس على المقعد وقال: يا إلهي، لا يمكن أن نكون قد فعلنا ذلك، قبل أن يفر الرجلان مسرعين عبر أحد الشوارع الضيقة.

ويُعتقد أن الواقعة سُجلت بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة خارج أحد المتاجر القريبة، بحسب الصحيفة.
 

سرقة تمثال بريطانيا السيد المسيح

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