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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية تفتتح معرضًا خيريًا لدعم طلاب المدن الجامعية بسموحة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

افتتحت جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، المعرض السنوي الخيري للملابس الجاهزة لطلاب المدن الجامعية، بمقر المدينة الجامعية للطلبة بمنطقة سموحة، بالتعاون مع مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن الطلاب غير القادرين وتوفير احتياجاتهم بأسعار رمزية.

وافتتح المعرض الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بحضور المهندس محمد فوزي فتح الله، رئيس لجنة خدمة المجتمع بمؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأعضاء لجنة الإشراف على المدن الجامعية، والأستاذ أحمد عبد الرؤوف عبد العزيز، مدير عام المدن الجامعية والتغذية، وعدد من مديري الإدارات.

دعم الطلاب غير القادرين

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتقديم أوجه الدعم للطلاب، خاصة المقيمين بالمدن الجامعية، مشيرًا إلى أن المعرض يأتي ضمن جهود الجامعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على احتياجاتهم بأسعار تناسب إمكاناتهم.

وأضاف أن هذه المبادرات تسهم في ترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي، وتعكس أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

عائد المعرض للإقامة الجامعية

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الملابس الجاهزة الجديدة التي تناسب احتياجات الطلاب وأذواقهم المختلفة، وتُطرح بأسعار رمزية، على أن يُخصص العائد من المعرض للمساهمة في سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب غير القادرين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض يومي الأحد والاثنين 15 و16 نوفمبر 2026، وشهد خلال يومه الأول إقبالًا من الطلاب، الذين أشادوا بتنوع المعروضات وانخفاض أسعارها.

جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية معرض ملابس

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