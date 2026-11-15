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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية توقع اتفاقية مع اليونسكو لإنشاء كرسي علمي للتراث الإسلامي

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

وقّعت جامعة الإسكندرية اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، لإنشاء كرسي علمي جديد بعنوان «التراث الإسلامي والحوار الثقافي والتواصل المتوسطي»، وذلك ضمن برنامج كراسي اليونسكو العلمية (UNITWIN/UNESCO Chairs)، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي وإبراز المكانة الحضارية للإسكندرية في منطقة البحر المتوسط.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن استضافة الجامعة لهذا الكرسي تمثل إضافة جديدة لشراكاتها الدولية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون البحثي وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجامعات العالمية.

ثالث كرسي لليونسكو

وأوضح أن الكرسي الجديد يُعد الثالث الذي تستضيفه جامعة الإسكندرية ضمن برنامج كراسي اليونسكو، بعد كرسي التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي تأسس في يناير 2020، وكرسي رعاية وتعليم الطفولة المبكرة والثقافة، الذي أُنشئ عام 2023.

وأضاف أن تأسيس الكرسي يعكس دور الجامعة العلمي والحضاري في صون التراث الإسلامي وإبراز إسهاماته في تشكيل الهوية الثقافية لمنطقة حوض البحر المتوسط، فضلًا عن دعم الحوار بين الثقافات وتعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية.

وأشار إلى أن اختيار المشروع جاء عقب عرضه على مجلس الجامعة خلال جلسته المنعقدة في أبريل الماضي، للتصويت على عدد من المشروعات المقدمة من كليات الجامعة للتنافس على استضافة كراسي اليونسكو العلمية، حيث وقع الاختيار على مشروع التراث الإسلامي والحوار الثقافي والتواصل المتوسطي لتمثيل الجامعة، وصولًا إلى توقيع اتفاقية تأسيسه مع المنظمة الدولية.

دعم السياحة الثقافية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة محمود سعد، عميد كلية السياحة والفنادق، أن إنشاء الكرسي يمثل إضافة مهمة لمدينة الإسكندرية، ويسهم في إبراز مكانتها الثقافية والحضارية على خريطة البحر المتوسط، والتعريف بثرائها التاريخي والتراثي وارتباطاتها الحضارية مع مدن المنطقة.

وأوضحت أن المشروع يستهدف أيضًا دعم السياحة الثقافية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الدولية، بما يدعم مكانة الإسكندرية باعتبارها جسرًا للتواصل والحوار بين الحضارات.

أبحاث ومؤتمرات وبرامج تدريبية

وتتضمن الاتفاقية وضع إطار للتعاون بين جامعة الإسكندرية واليونسكو لتنفيذ أنشطة الكرسي، من خلال دعم المشروعات البحثية المشتركة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات الدولية.

كما تتيح الاتفاقية فرصًا أمام الباحثين والطلاب للمشاركة في الأنشطة والبرامج المرتبطة بالكرسي، وتشجع على نشر الأبحاث العلمية والمواد التعليمية وفق مبادئ الوصول المفتوح، بما يسهم في إتاحة المعرفة وتوسيع الاستفادة من المخرجات البحثية.

جامعة الإسكندرية اليونسكو رئيس جامعة الإسكندرية

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