قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء: إلزام القطاع الخاص بتطبيق الأدنى للأجور
بالأنوار والزينة.. محيط مسجد السيدة نفيسة يتزين لاستقبال مولدها وسط أجواء روحانية
وزير العمل: كتاب دوري لتحديد آليات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه
وزير النقل يوجه بزيادة عدد عربات قطارات خط قليوب – منوف – طنطا
الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدا
بعد غياب 11 عاما.. رونالدينيو يعود للملاعب ويساهم في فوز فريقه رافينا
التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وسيادة الدول
انفجارات قوية في جزيرة سيريك الإيرانية
زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء
محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث
فضل صلاة العشاء في وقتها.. 8 معجزات تحدث لمُصليها فلا تؤخرها
إنجاز نووي جديد.. إيران تستعد لتشغيل أول منظومة اندماج نووي محلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السقف وقع بينا.. طفل يروي تفاصيل لحظات الواقعة داخل حضانة البيطاش بالإسكندرية

أحد مصابى حضانه الإسكندرية
أحد مصابى حضانه الإسكندرية
أحمد بسيوني

لحظات من الخوف عاشها أطفال حضانة بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، بعدما فوجئوا بانهيار السقف الذي كانوا يجلسون عليه داخل الفصل، ليسقطوا جميعًا إلى الطابق الأرضي، في حادث أسفر عن إصابة 5 أطفال.

وروى الطفل عبد النظير ناصر الدين، أحد المصابين في الواقعة، تفاصيل ما حدث داخل الحضانة، مؤكدًا أنهم كانوا يمارسون أنشطة الرسم بصورة طبيعية قبل أن ينهار السقف بشكل مفاجئ.

وقال الطفل، في تصريحات خاصة لـ«يوليو»، إنهم كانوا يجلسون داخل الفصل ويرسمون في الكتب، في انتظار دخول المعلمة، قبل أن يفاجئهم انهيار السقف وسقوطهم إلى الطابق الموجود أسفلهم، مضيفًا: «إحنا كنا قاعدين بنرسم رسومات في الكتاب، وكنا مستنيين الميس تدخل، وفجأة السقف اللي إحنا كنا قاعدين عليه وقع بينا على الدور اللي تحت».

وأضاف أن المعلمة كانت قد غادرت الفصل قبل وقوع الحادث بلحظات، مشيرًا إلى أن السقوط تسبب في حالة من الذعر بين الأطفال، الذين دخلوا في نوبات من البكاء والصراخ، قبل إخراجهم من موقع الحادث بمساعدة أحد أصحاب المحلات بالمنطقة.

إصابة الطفل

ومن جانبه، أوضح والد الطفل أن نجله نُقل إلى المستشفى عقب إصابته، حيث جرى التعامل مع الجرح وخياطته، مؤكدًا استقرار حالته الصحية وتحسنها.

وقال والد الطفل: «الحمد لله إن ابني كويس وإصابته بسيطة، وربنا يشفي الأطفال المصابين الباقيين».

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط جزء من سقف إحدى حجرات حضانة داخل عقار مكون من 3 طوابق بشارع عبد الفتاح الطلخاوي بمنطقة البيطاش، التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، حيث سقط السقف بالأطفال إلى الطابق الأرضي، ما أسفر عن إصابة 5 منهم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، حيث استمر اثنان منهم تحت الملاحظة والعلاج داخل المستشفى، فيما غادر 3 أطفال بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأظهرت المعاينة المبدئية أن الحضانة غير مرخصة، فيما اتُخذت الإجراءات اللازمة لتأمين العقار وموقع الحادث، كما جرى التحفظ على صاحب العقار ومستأجرة الحضانة بقسم شرطة الدخيلة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حضانه غرب الإسكندرية حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

أسامة عبد الحي من قنا يحدد 3 عناصر أساسية لإعداد طبيب كفء

تنسيقية الاحزاب

تنسيقية الأحزاب تناقش دور الشباب في التنمية الإفريقية وآليات بناء الشراكات القارية

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا.. مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد