السقف وقع بينا.. طفل يروي تفاصيل لحظات الواقعة داخل حضانة البيطاش بالإسكندرية

لحظات من الخوف عاشها أطفال حضانة بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، بعدما فوجئوا بانهيار السقف الذي كانوا يجلسون عليه داخل الفصل، ليسقطوا جميعًا إلى الطابق الأرضي، في حادث أسفر عن إصابة 5 أطفال.

وروى الطفل عبد النظير ناصر الدين، أحد المصابين في الواقعة، تفاصيل ما حدث داخل الحضانة، مؤكدًا أنهم كانوا يمارسون أنشطة الرسم بصورة طبيعية قبل أن ينهار السقف بشكل مفاجئ.

وقال الطفل، في تصريحات خاصة لـ«يوليو»، إنهم كانوا يجلسون داخل الفصل ويرسمون في الكتب، في انتظار دخول المعلمة، قبل أن يفاجئهم انهيار السقف وسقوطهم إلى الطابق الموجود أسفلهم، مضيفًا: «إحنا كنا قاعدين بنرسم رسومات في الكتاب، وكنا مستنيين الميس تدخل، وفجأة السقف اللي إحنا كنا قاعدين عليه وقع بينا على الدور اللي تحت».

وأضاف أن المعلمة كانت قد غادرت الفصل قبل وقوع الحادث بلحظات، مشيرًا إلى أن السقوط تسبب في حالة من الذعر بين الأطفال، الذين دخلوا في نوبات من البكاء والصراخ، قبل إخراجهم من موقع الحادث بمساعدة أحد أصحاب المحلات بالمنطقة.

إصابة الطفل

ومن جانبه، أوضح والد الطفل أن نجله نُقل إلى المستشفى عقب إصابته، حيث جرى التعامل مع الجرح وخياطته، مؤكدًا استقرار حالته الصحية وتحسنها.

وقال والد الطفل: «الحمد لله إن ابني كويس وإصابته بسيطة، وربنا يشفي الأطفال المصابين الباقيين».

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط جزء من سقف إحدى حجرات حضانة داخل عقار مكون من 3 طوابق بشارع عبد الفتاح الطلخاوي بمنطقة البيطاش، التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، حيث سقط السقف بالأطفال إلى الطابق الأرضي، ما أسفر عن إصابة 5 منهم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، حيث استمر اثنان منهم تحت الملاحظة والعلاج داخل المستشفى، فيما غادر 3 أطفال بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأظهرت المعاينة المبدئية أن الحضانة غير مرخصة، فيما اتُخذت الإجراءات اللازمة لتأمين العقار وموقع الحادث، كما جرى التحفظ على صاحب العقار ومستأجرة الحضانة بقسم شرطة الدخيلة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.