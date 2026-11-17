أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بدعم ورعاية الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية والثقافية والترفيهية التي تسهم في بناء شخصياتهم بصورة متكاملة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم النفسي والاجتماعي، وترسيخ القيم الإيجابية وثقافة الحوار والتسامح والمحبة والسلام المجتمعي لدى النشء.

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة، بقيادة حسني رجب الطويل، المشرف العام على الفرع، يواصل تنفيذ فعاليات "أعياد الطفولة"، حيث نظم نشاطًا توعويًا موسعًا على مسرح مدرسة الجامعة الابتدائية المشتركة، بالتنسيق والتعاون مع بيت العائلة المصرية بأسيوط، بقيادة الشيخ سيد عبد العزيز، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالمحافظة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل وتنفيذًا لخطة الأنشطة المقررة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الفعالية شهدت مشاركة نحو 40 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا، وتضمنت مجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية والعروض المسرحية والأنشطة الترفيهية والتعليمية، بهدف اكتشاف مواهب الأطفال وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحفيزهم على التعبير عن أفكارهم ومواهبهم، من خلال رسائل توعوية مبسطة ترسخ قيم الحوار والتسامح والمحبة والسلام.

وأضاف المحافظ أن فعاليات "أعياد الطفولة" تأتي ضمن خطة متكاملة ينفذها فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية والجهات الشريكة، للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال بالمدارس والقرى والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعريف المجتمع بأهمية حمايته ورعايته وتوفير سبل الدعم اللازمة لنشأته بصورة سليمة.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة الموجهة للأطفال، والتوسع في الفعاليات التي تتيح لهم التعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الاستثمار في بناء وعي الطفل ورعاية قدراته يمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل واعي ومبدع، قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع والمساهمة في بناء المستقبل.