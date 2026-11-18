اختتمت جامعة الزقازيق فعاليات قافلتها التنموية الشاملة بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر بعد خمسة أيام من العمل الميداني المكثف قدمت خلالها حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية والبيطرية والتوعوية والاجتماعية إلى جانب المساعدات الإنسانية وتنفيذ مشروعات خدمية وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي وحرصها على دعم أهالي المناطق الحدودية وتخفيف الأعباء عنهم.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وبحضور ورعاية الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب وتنسيق الدكتورة أمل عطا منسق القوافل الطبية بالجامعة والمهندس وليد مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة النادي الأهلي.

وشهدت القافلة تقديم خدمات طبية مكثفة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 5383 حالة وإجراء 136 عملية جراحية كبرى وصغرى في تخصصات الرمد والأنف والأذن والجراحة والنساء والعظام بمشاركة نخبة من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض.

كما تضمنت القافلة تنفيذ 6 زيارات طبية خارجية مجانية لكبار السن بمدينتي أبو رماد وشلاتين لتيسير حصولهم على الرعاية الصحية إلى جانب توقيع الكشف البيطري على 903 حالات وتنظيم 6 ندوات توعوية تناولت عددًا من الموضوعات الصحية والمجتمعية.

ولم تقتصر جهود القافلة على الجانب الطبي بل امتدت لتشمل تقديم الدعم الإنساني للأسر الأولى بالرعاية حيث تم توزيع 500 بطانية و350 قطعة ملابس للأطفال بالإضافة إلى 3000 كرتونة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما بدأت الجامعة تنفيذ مشروع خدمي لإنشاء وحدتين لدورات المياه العامة بمنطقة العالي بمدينة شلاتين استجابة لاحتياجات الأهالي وتوفيرًا للمرافق الأساسية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات بالمنطقة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن القافلة تأتي تجسيدًا لرسالة الجامعة المجتمعية وحرصها على توظيف إمكاناتها وخبراتها الأكاديمية والطبية لخدمة المواطنين مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تجاوز دورها التعليمي والبحثي من خلال المشاركة الفعالة في جهود التنمية وتحسين جودة الحياة بالمجتمعات الأكثر احتياجًا خاصة المناطق الحدودية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن نجاح القافلة جاء نتيجة التنسيق والتكامل بين مختلف التخصصات والفرق المشاركة بداية من تحديد احتياجات الأهالي وحتى تنفيذ الخدمات على أرض الواقع مؤكدة أن تنوع الأنشطة الطبية والبيطرية والتوعوية والإنسانية والخدمية يعكس حرص الجامعة على تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات المجتمع المحلي.

وتقدمت جامعة الزقازيق بالشكر والتقدير إلى المؤسسات والشركات والجهات الشريكة التي ساهمت في إنجاح القافلة وتوفير احتياجاتها كما أشادت بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين من كليتي الطب والصيدلة تقديرًا لدورهم في تنظيم وتنفيذ الأنشطة المختلفة.

واختتمت الجامعة قافلتها وسط إشادة وتقدير من أهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد الذين أعربوا عن تقديرهم لما قدمته من خدمات طبية وإنسانية ومبادرات خدمية مؤكدين أهمية استمرار هذه القوافل في الوصول إلى المناطق الحدودية وتلبية احتياجات المواطنين بها.