شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أمسية دينية بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا، في أجواء إيمانية عكست مكانة المسجد الأحمدي باعتباره أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية بالمحافظة، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتضمنت الأمسية تلاوة قرآنية متميزة للقارئ الشيخ محمد سعيد عبد العليم العجواني، أحد نجوم دولة التلاوة، أعقبها حديث ديني للشيخ أحمد دسوقي محمد مكي، إمام المسجد الأحمدي، تناول خلاله القيم الدينية والأخلاقية وأهمية الوعي في بناء الإنسان والمجتمع، إلى جانب فقرة ابتهالات دينية قدمها المبتهل الإذاعي الشيخ محمود محمد علي إبراهيم.

وحرص محافظ الغربية على تفقد حجرات الدروس والوعظ بالمسجد الأحمدي، والاطلاع على دورها في نشر صحيح الدين وتعزيز الوعي الديني وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن بناء الوعي الصحيح يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وحماية المجتمع، وأن نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية يسهمان في تحصين النشء والشباب من الأفكار المغلوطة، وتعزيز روح الانتماء والتسامح والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم وبناء أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في تنمية الوطن.

تبادل الخبرات

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تحرص على دعم مختلف الفعاليات الدينية والتوعوية التي تعزز الوعي المجتمعي، وتؤكد أن المساجد ليست فقط دورًا للعبادة، بل منارات للعلم والتنوير وغرس القيم النبيلة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال.