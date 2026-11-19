تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات التنموية عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، تستهدف إتاحة معلومات عن التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة، والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار بمختلف المحافظات.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات، وربط الفرص الاستثمارية بالمزايا التنافسية لكل محافظة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030.

ما المعلومات التي ستوفرها الخريطة؟

وفقًا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ستتيح الخريطة للمستخدمين التعرف على:

* التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة من خلال الاطلاع على أماكن المشروعات التنموية في مختلف المحافظات.

* التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار والتعرف على المناطق الصناعية التي تتوافر بها فرص استثمارية.

* الفرص وفقًا لطبيعة كل محافظة من خلال تحديد الفرص الاستثمارية بما يتناسب مع المزايا التنافسية والإمكانات المتاحة بكل محافظة.

ما أهمية الخريطة للمحافظات والمستثمرين؟

تساعد البيانات التي ستتيحها الخريطة في إظهار المجالات التي يمكن توجيه الاستثمارات إليها، بما يدعم الاستفادة من الموارد والمزايا المحلية، على النحو الآتي:

1- إبراز الفرص الاستثمارية المحلية: تساعد إتاحة البيانات الجغرافية والاقتصادية في تعريف المستثمرين بالإمكانات المتاحة في كل منطقة، وتسهيل المقارنة بين الفرص المختلفة.

2- دعم توجيه الاستثمارات: يتيح ربط المشروعات بخصائص كل محافظة تحديد المجالات التي تمتلك فرصًا أكبر للنمو، بدلًا من التعامل مع جميع المناطق باعتبارها متشابهة.

3- تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات: يسهم نشر بيانات المشروعات والاستثمارات في تمكين المواطنين من التعرف على جهود التنمية ومتابعة ما يجري في محافظاتهم.