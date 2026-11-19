بحث اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وممثل شركة الجسر العربي للملاحة، سبل تطوير القزق البحري المجاور لميناء شرم الشيخ، ودراسة إمكانية استغلاله في أعمال إصلاح وصيانة السفن وبناء اليخوت، بما يعزز الأنشطة البحرية ويفتح آفاقًا جديدة في هذا المجال.

كما تناول اللقاء بحث إمكانية إتاحة عدد من تراخيص اللانشات البحرية، وفقًا للشروط والضوابط والآليات المنظمة، بما يسهم في دعم الأنشطة البحرية وتنظيم العمل بها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانوني، ومدير شؤون البيئة بالمحافظة، ومدير المحميات، حيث ناقش الحضور المقترحات الخاصة بتطوير القزق البحري، وآليات الاستفادة من موقعه وإمكاناته في تقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن، إلى جانب دراسة فرص توظيفه في مجال بناء اليخوت.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة بالمحافظة، ودراسة المشروعات الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار البحري، بما يفتح مجالات جديدة للتنمية، ويدعم مكانة شرم الشيخ باعتبارها وجهة سياحية عالمية ومركزًا واعدًا للأنشطة والخدمات البحرية.