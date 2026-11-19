قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أسامة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة نادى الشمس بزراعة أول شجرة ضمن مساهمة النادى فى أعمال التشجير بعدد من المناطق والمحاور المحيطة به، والتى تشمل شارعى عبد الحميد بدوى ، وفريد سميكة ، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوسيع الرقعة الخضراء بالعاصمة.

وثمّن محافظ القاهرة الاستجابة السريعة لنادى الشمس لدعوة محافظة القاهرة مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة فى أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالعاصمة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ «تخضير القاهرة»، مؤكدًا أن التعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى يعكس الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ويسهم فى تحقيق أهداف المبادرة وتوفير بيئة حضارية وصحية للمواطنين.

محافظ القاهرة

كما تفقد الدكتور إبراهيم صابر خلال زيارته نادى الشمس الأنشطة المختلفة والخدمات التى يقدمها النادى، واطّلع على ما يشهده من أنشطة رياضية واجتماعية، والتقى عددًا من أبطال النادي في الرياضات المختلفة، مشيدًا بما يحققه أبناء النادي من إنجازات رياضية.

وأكد محافظ القاهرة على الدور المحورى الذى تضطلع به المؤسسات الرياضية والمجتمعية فى دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة، وتحسين المظهر الحضارى للعاصمة، مؤكدًا أن مشاركة هذه الكيانات تمثل رافدًا أساسيًا لنجاح خطط التشجير والتجميل، وتسهم فى ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى النشء والمواطنين.