أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بالسعودية، تنبيهَين متزامنَين يشملان مدينة الرياض ومحافظة الخرج، وذلك تحذيراً من خطر في كلتا المنطقتين.

وتضمّن الإنذار الأول تحذيراً موجَّهاً لسكان مدينة الرياض، فيما جاء الإنذار الثاني مخصصاً لمحافظة الخرج، وذلك عبر المنصة الوطنية المعتمدة للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

وتُعدّ المنصة الوطنية للإنذار المبكر الجهةَ الرسمية المخوَّلة بإصدار التنبيهات الطارئة وإيصالها للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

استهداف مركز الملك عبدالله المالي بالرياض

قبل قليل، أعلن الدفاع المدني السعودي أن أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض تعرض لعدوان إرهابي نفذته الميليشيا الحوثية، أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.

أضرار مادية دون إصابات

وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن العدوان تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من طوابق البرج وعدد من المباني المجاورة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة باشرت الحادث فور وقوعه، واتخذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد الدفاع المدني أن استهداف الأعيان المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية الإرهابية.

اعتراض 4 صواريخ باليستية

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الخميس، أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر أربعة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.