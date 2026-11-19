توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بشكل مبدئي، إلى اتفاق يسمح باستقبال ما يصل إلى 100 ألف شاب من مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة سنويا، ضمن برنامج جديد للتنقل الشبابي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الاتفاق المبدئي تضمن رفع الحد الأقصى لعدد المشاركين من 50 إلى 80 ألفا إلى 100 ألف شاب سنويا، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للسن من 30 إلى 31 عاما، على أن يُسمح للشباب البريطانيين بالمشاركة في البرنامج والتوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي بأعداد مماثلة، مع إمكانية استقبال بعض الدول أعدادا أكبر.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات لا تزال تتناول عددا من الملفات الخلافية، من بينها دور بريطانيا في صياغة القواعد الأوروبية المستقبلية المتعلقة بالأغذية والزراعة، والرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية، فيما يسعى الجانبان إلى التوصل لاتفاقات تشمل أيضا تسهيل تجارة الأغذية والمشروبات وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الاتفاق المرتقب بشأن الأغذية والمشروبات يستهدف مواءمة المعايير الصحية والزراعية البريطانية مع القواعد الأوروبية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2028، مع تقديرات بأن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.4%.

وأضافت أن الجانبين يأملان في إتمام ثلاثة اتفاقات خلال القمة المرتقبة بينهما، بما يمهد لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتوسيع التعاون بين بريطانيا وشركائها الأوروبيين.