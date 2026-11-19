حقق المؤسسون السبعة المشاركون في تأسيس شركة "أنثروبيك" الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، قفزة كبيرة في ثرواتهم، إذ بلغت القيمة التقديرية لحصة كل منهم نحو 20 مليار دولار، عقب الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، الذي يُعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن أسهم الشركة سُعرت عند 83 دولارا للسهم الواحد، متجاوزة النطاق السعري المستهدف الذي تراوح بين 70 و78 دولارا، في مؤشر على قوة الطلب من المستثمرين، ومن المقرر بدء تداول الأسهم اليوم الخميس في بورصة ناسداك تحت الرمز "ANT"

وأوضحـت الشبكة أن داريـو أمودي، الرئيس التنفيذي للشركة، البالغ من العمر 43 عاما، تبلغ قيمة حصته نحو 19.7 مليار دولار، فيما تقدر ثروة شقيقته دانييلا أمودي، البالغة 39 عاما والشريكة في التأسيس، بنحو 19.8 مليار دولار، بينما تتراوح القيمة التقديرية لحصص المؤسسين الخمسة الآخرين، الذين تتراوح أعمارهم بين أوائل الثلاثينيات و42 عاما، بين 19.8 و20 مليار دولار لكل منهم.

وأضافت أن الطرح العام الأولي سيجعل أيضا عددا كبيرا من موظفي الشركة من أصحاب الملايين، إذ تشير تقديرات إلى أن القيمة المحتملة لثروة الموظف الواحد قد تتجاوز 40 مليون دولار، عقب بيع الأسهم.