حذر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من تصاعد التهديدات السيبرانية التي تواجه فرنسا، مؤكدًا أنها بلغت مستوى «خطيرًا وغير مسبوق»، ولا توجد مؤشرات على تراجع حدتها خلال الفترة المقبلة.

وقال لوكورنو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب اجتماع وزاري مشترك خُصص لبحث قضايا الأمن السيبراني، إن «فرنسا تواجه مستوى من التهديدات خطيرًا للغاية وغير مسبوق، ولا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمور ستتحسن».

وأوضح أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي تعرضت لهذه التهديدات، قبل أن تمتد إلى عدد كبير من الدول الأوروبية، منبهاً إلى أن ذلك يعكس تحول التهديدات السيبرانية إلى ظاهرة ذات طابع عالمي.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى تعدد مصادر هذه الهجمات، التي لا تقتصر على أنشطة بعض الدول، بل تشمل أيضًا هجمات تنفذها مجموعات إجرامية لأغراض مالية، وأخرى ذات دوافع أيديولوجية أو رمزية.

ولفت إلى أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يضيف بُعدًا جديدًا إلى هذه التهديدات، إذ يسهم في تسريع الهجمات السيبرانية وتوسيع نطاقها وزيادة تأثيرها، ما يستدعي تعزيز استعداد الدولة لمواجهة مخاطر أكثر حدة وكثافة خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار تشديد إجراءات الحماية السيبرانية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إلزام جميع الوزارات بتخصيص جزء من ميزانياتها الرقمية لتعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية، على أن تبلغ نسبة الإنفاق على الأمن السيبراني ما لا يقل عن 5% من ميزانياتها الرقمية اعتبارًا من عام 2027، مع استهداف رفعها إلى 10% بحلول عام 2030.

كما أشار إلى استحداث هيئة مرجعية للذكاء الاصطناعي والرقمنة في الدولة الفرنسية، تتولى قيادة الاستراتيجية الحكومية في هذين المجالين.

وعلى صعيد حماية المؤسسات الاقتصادية والمواطنين، أوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز متطلبات الأمن السيبراني للمؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية، في إطار مشروع قانون لتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية والأمن السيبراني، أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، على أن يُبحث التوافق بشأنه بين مجلسي البرلمان.

وأعلن رئيس الوزراء أيضًا عزمه إنشاء خدمة دعم ومساعدة مخصصة لضحايا الهجمات السيبرانية، تحت مسمى «17 Cyber»، على غرار الرقم 17 المخصص للاتصال بالشرطة في فرنسا، لتقديم الدعم في حال الاشتباه في التعرض لهجوم إلكتروني.

من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور تخصيص 200 مليون يورو، في إطار برنامج «فرنسا 2030»، لدعم البحث والتطوير وتعميم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الهجمات السيبرانية، وتعزيز القدرات الدفاعية الرقمية الفرنسية، لا سيما في مجالات الوقاية من الهجمات واكتشافها والتعامل مع تداعياتها.