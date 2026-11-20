أكد قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، جيوم بوربير، أن البعثة تركز على بناء منظومة دفاع جوي متكاملة تجمع بين الأنظمة الأرضية والطيران، بدلا من الاعتماد بشكل حصري على الصواريخ الاعتراضية المخصصة للتصدي للصواريخ الباليستية.

وأوضح بوربير، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم /الجمعة/ - أن تسريع عمليات توريد الصواريخ الاعتراضية من طراز "باك-3" لأنظمة "باتريوت" يعتمد على قرارات سياسية يتخذها الحلفاء، وأكد أنه لا ينبغي النظر إلى الدفاع الجوي من خلال هذا النوع من الأسلحة فقط، بل يتطلب الأمر نهجا متكاملا لتوفير "دفاع جوي متعدد الطبقات" ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه التي تعمل بمحركات نفاثة.

وقال بوربير، في تصريحاته "بالنسبة لي كعسكري محترف يتجاوز مفهوم الدفاع الجوي مجرد استخدام صواريخ باتريوت الاعتراضية، ولا أركز على هذا الجانب وحده، إنها بلا شك أصول استراتيجية بالغة الأهمية، لكن المسألة تتعلق بتنسيق ومزامنة الجهود بشكل متكامل يجمع بين أنظمة الدفاع الجوي الأرضية المتقدمة، والعمليات الدفاعية المضادة للطائرات والقدرات القتالية الجوية لاعتراض الأهداف في الجو".

وأضاف بوربير، أن بعثة الناتو تعمل حاليا على إعداد قائمة شاملة باحتياجات أوكرانيا بناء على طلبات القوات المسلحة الأوكرانية، وتتضمن هذه القائمة صواريخ "باتريوت"، مشيرا إلى أن الحلفاء قدموا بالفعل عددا من هذه الصواريخ الاعتراضية خلال الأشهر الستة الماضية، ومن المتوقع أن يتم التعهد بالتزامات إضافية بشأن التوريدات في المستقبل القريب.

يشار إلى أن الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا عقد في بروكسل يوم 17 نوفمبر، ونسق الحلفاء خلاله أولويات المساعدة العسكرية المقدمة لكييف، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الدفاع الجوي وحماية البنية التحتية الحيوية استعدادا لفصل الشتاء.