أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أنه في مقدمة الاولويات خلال المرحلة الراهنة إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت جراء الحرب الأخيرة في الجنوب.

وأعرب عون، خلال استقباله وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي وتدريب الكوادر الطبية اللبنانية؛ بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الصحي بين لبنان والإمارات، ودعم المؤسسات الاستشفائية والصحية اللبنانية، في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من المرافق الصحية خلال الحرب، وما تفرضه المرحلة الحالية من حاجات لإعادة تأهيلها وتمكينها من استئناف تقديم خدماتها بصورة طبيعية، خصوصا في المناطق الجنوبية المتضررة.

من جهته، أكد الوزير الإماراتي، استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للمؤسسات الصحية والاستشفائية في لبنان، مشيرا إلى أن المحادثات التي سيجريها مع وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين ستركز على تحديد حاجات القطاع الصحي وأولوياته، بما يتيح توجيه الدعم الإماراتي وفقا للاحتياجات الفعلية، إضافة إلى الاهتمام بمركز سرطان الأطفال، والعمل على دعم الرعاية الصحية وتعزيز إمكانات المؤسسات المعنية بتقديم العلاج للمرضى.