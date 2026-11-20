أُصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في مشاجرة وقعت بمنطقة المفيض بمحافظة الوادي الجديد، استخدمت خلالها الشوم والأيدي، ما أسفر عن إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، دون وقوع وفيات.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة المفيض في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين من البيانات الأولية أن المصابين هم: حسين رشيد عبد المجيد، 45 عامًا، وأمير صافي علي، 41 عامًا، وعاصم محمد أبو سيف، 26 عامًا، وأحمد محمود محمد، 36 عامًا.

وجرى توقيع الكشف الطبي على المصابين، وتبين إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما يواصل الفريق الطبي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد مدى الإصابات.

وأكدت البيانات الأولية عدم وجود وفيات جراء المشاجرة، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وكشف ملابسات وأسباب نشوب المشاجرة.