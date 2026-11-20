تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق اندلع داخل مزرعة ومخزن للنباتات الطبية والعطرية بدائرة مركز أبشواي، دون وقوع إصابات بشرية، وذلك بعد تحرك سريع من قوات الإطفاء للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.



بلاغ للأجهزة الأمنية بنشوب الحريق

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة ومخزن مخصصين للنباتات الطبية والعطرية بنطاق مركز أبشواي وعلى الفور، جرى إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران قبل انتشارها.



قوات الإطفاء تحاصر النيران

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبدأت في تنفيذ أعمال الإطفاء ومحاصرة ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد الحريق إلى المناطق والمنشآت المجاورة.



عدم وقوع إصابات والتحقيق في الواقعة

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، وهو ما أنهى حالة الاستنفار التي شهدها موقع البلاغ خلال أعمال السيطرة على النيران وفي السياق ذاته، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، والوقوف على الظروف التي أدت إلى نشوبه داخل المزرعة والمخزن.