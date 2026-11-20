تسعى المفوضية الأوروبية إلى دفع حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير أوسع من مخزونات النفط الطارئة لضمان توفير كميات كافية من الديزل ووقود الطائرات والمنتجات النفطية الأخرى؛ بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية والعمليات العسكرية خلال الأزمات الممتدة، وفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها شبكة (يورونيوز) الإخبارية.

وأظهرت دراسة تقييمية أجرتها المفوضية عام 2025 أن 61.54% من دول الاتحاد الأوروبي أبلغت عن صعوبات في ضمان توفير الوقود الكافي عند تحرك القوات المسلحة عبر القارة، وهو ما يمثل عقبة أمام خطط الاتحاد لتعزيز جاهزيته العسكرية بحلول عام 2030.

وأشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي بات يعتبر تأمين إمدادات النفط جزءا أساسيا من أجندته الأوسع للاستعداد الدفاعي والاستراتيجي، بهدف الحد من المخاطر أو تفاديها، في ظل تحذيرات المفوض الأوروبي للدفاع أندريوس كوبيليوس من ضرورة الاستعداد لزيادة كبيرة في استهلاك الوقود العسكري خلال النزاعات.

وأوضح أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يحتاج، في حال اندلاع حرب، إلى نقل وإمداد 100 ألف جندي خلال الأيام العشرة الأولى من الأزمة، ما يبرز أهمية الديزل ووقود الطائرات للعمليات العسكرية.

وأضافت المسودة أن حكومات الاتحاد ستُطالَب بتقييم حجم مخزوناتها من الوقود الطارئ، ومدى قدرة المصافي والموانئ وخطوط الأنابيب وشبكات التوزيع على مواجهة اضطرابات واسعة، مع إدراج الاحتياجات العسكرية ضمن تقييمات المخاطر الوطنية؛ بما في ذلك الزيادات المفاجئة في الطلب على الوقود والضغوط المتزامنة من المستهلكين المدنيين والعسكريين.

وفي السياق، حذرت دراسة حديثة لأمن الطاقة في حلف الناتو من أن قدرة أوروبا على توفير الوقود لقواتها المسلحة قد تتأثر بتراجع صناعة التكرير، وزيادة الاعتماد على الموردين الأجانب، وعدم كفاية مخزونات وقود الطائرات، مشيرة إلى أن أوروبا تعاني نقصا هيكليا في هذا النوع من الوقود، الذي يُتوقع استمرار الطلب عليه أو زيادته حتى عام 2050، ولا تتجاوز تغطية مخزوناته 49 يوما.

كما تستورد أوروبا ما بين 27% و30% من وقود الطائرات من خارج المنطقة، فيما يأتي 36% من وارداتها الخارجية من مورد واحد، وتوفر ثلاث دول نحو 65% من إجمالي الإمدادات الخارجية.

وتتضمن المقترحات أيضا مطالبة الحكومات بتحديد مصافي النفط لديها وتقييم قدراتها الإنتاجية، والإبلاغ عن عمليات الإغلاق والتوسعات والاستثمارات المخطط لها، فضلا عن دراسة تداعيات فقدان البنية التحتية الحيوية أو الاعتماد المفرط على عدد محدود من الموردين الأجانب.

كما ستُطالَب الدول برصد اعتمادها على الموردين في واردات النفط الخام والديزل والبنزين ووقود الطائرات، وتقييم تطور هذه الاعتمادات خلال السنوات الخمس المقبلة، واحتمالات توقف مورد رئيسي عن الإمدادات بصورة مفاجئة.

ومن المتوقع أن تشمل خطط الاستعداد والاستجابة الوطنية تقييم المخاطر الناجمة عن الهجمات المادية والتهديدات السيبرانية والظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب المخاطر المتعلقة بملكية البنية التحتية الحيوية والاضطرابات الممتدة التي قد تؤثر على عدة مسارات للإمداد.

تأتي هذه التوجهات في وقت يثير فيه تعزيز قدرات التكرير الأوروبية مخاوف بشأن تأثيره على أهداف الاتحاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة، رغم إقرار المفوضية باستمرار حاجة القوات المسلحة إلى إمدادات موثوقة من الديزل ووقود الطائرات، لا سيما في حالات الارتفاع المفاجئ في الطلب العسكري. ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية مقترحها لتعديل قواعد أمن إمدادات النفط في 2 ديسمبر المقبل.