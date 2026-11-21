استقبل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اللواء أركان حرب هشام فتحي شندي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش جولة تفقدية موسعة أجراها قائد القوات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؛ لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والمنشآت الطبية، والتجمعات الزراعية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه استكمال المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها، بما يسهم في دعم خطط تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ووديان المحافظة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء ، عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ومشاركتها الفاعلة في دعم جهود البناء والتنمية، وتنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات أهالي سيناء، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

من جانبه، أكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تسخير الإمكانات المتاحة لدعم جهود التنمية المستدامة في شبه جزيرة سيناء، والعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية المقدمة لأهالي شمال وجنوب سيناء، باعتبارهم شركاء أساسيين في حماية الوطن والمشاركة في بناء مستقبله.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في شبه جزيرة سيناء، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي سيناء، ورصد أية تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ الخطط التنموية.

وشملت الجولة بمحافظة جنوب سيناء متابعة أعمال التطوير بمستشفى نويبع، والوقوف على آخر المستجدات الإنشائية بمستشفى دهب، إلى جانب متابعة مشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين، وما يمثله من نقلة نوعية في دعم السياحة الدينية والروحانية، وتعزيز مكانة جنوب سيناء على خريطة السياحة العالمية.

كما تضمنت الجولة تفقد عدد من التجمعات التنموية ومراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، ومتابعة المرافق الخدمية والصحية، والاستماع إلى التحديات والمعوقات التي تواجه المنتفعين، والاطمئنان على انتظام سير العمل وتوافر الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين.