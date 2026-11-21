يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، حركة وصول سياحية نشطة، مع استقبال 39 رحلة طيران دولية قادمة من المطارات الأوروبية، على متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، لقضاء عطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتستقبل المدينة وفودًا سياحية من عدد من الأسواق الأوروبية، التي تفضل مرسى علم لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومياه صافية وشواطئ مميزة، إلى جانب مواقع الغوص والشعاب المرجانية التي تشتهر بها عالميًا.

وتواصل الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة استقبال السائحين، بالتزامن مع انتظام رحلات الطيران الوافدة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم معدلات الإشغال الفندقي.

وتواصل مرسى علم تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات البحرية على ساحل البحر الأحمر، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تجذب السائحين من مختلف دول العالم.