أعلنت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور عبدالعزيز بلال، فوز خمسة مشروعات تكنولوجية في ختام برنامج ما قبل الاحتضان، وذلك خلال يوم العرض النهائي الذي استضافته الهيئة.

ويأتي ذلك في في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والمجتمع، وتحقيقًا لأهداف مبادرة «دولة الابتكار»، التي تأتي في إطار توصيات منتدى مصر 2026، وتستهدف اكتشاف الأفكار الواعدة ومساندة أصحابها في تطويرها إلى منتجات وشركات تكنولوجية ناشئة.

ونفّذت حاضنة أعمال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء البرنامج بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق».

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بلال، رئيس الهيئة، أن برنامج ما قبل الاحتضان يمثل إحدى الآليات التي تتبناها الهيئة لدعم الابتكار التكنولوجي، من خلال مساعدة أصحاب الأفكار على تطوير نماذج أعمال قابلة للتنفيذ، وفهم احتياجات السوق، وتعزيز فرص وصول مشروعاتهم إلى المستخدمين، مشيرًا إلى أن تنوع المشروعات المشاركة، التي شملت مجالات الصحة والفضاء والزراعة والتراث، يعكس قدرة الشباب المصري على توظيف التقنيات الحديثة في تطوير حلول لتحديات عملية بقطاعات مختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الفرق المشاركة عرضت خلال اليوم الختامي حلولها التكنولوجية ونماذج أعمالها أمام لجنة التحكيم، وناقشت مدى قابليتها للتطبيق والتوسع، موضحًا أن هذه العروض توّجت مرحلة من التدريب والعمل التطبيقي، أتاحت للفرق تطوير أفكارها وعرضها على خبراء من تخصصات متعددة.

وضمت لجنة التحكيم الدكتور محمد أبو الغار، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة، والدكتورة غادة عطا، رئيسة شعبة التدريب بالهيئة، والدكتور سامح الكفراوي، رئيس قسم علوم البحار بالهيئة، والمهندس تامر أحمد، خبير ريادة الأعمال والابتكار. وقيّمت اللجنة المشروعات وفقًا لمستوى الابتكار، والجدوى الفنية والاقتصادية، وقابلية التطبيق، وفرص النمو والتوسع، ومدى استجابتها لاحتياجات السوق والمجتمع.

وجاءت المشروعات الخمسة الفائزة متنوعة في مجالاتها التكنولوجية والتطبيقية، حيث فاز مشروع ZUHR (زُهر) في مجال التكنولوجيا الصحية، وهو جهاز ذكي لتحسين وضعية الجسم والمساعدة في الحد من آلام الظهر.

كما فاز مشروع Mag-ATLaES في مجال تكنولوجيا الفضاء، وهو نظام للتحكم في اتجاه الأقمار الصناعية، يستهدف خفض استهلاك الطاقة والتكلفة.

وفي مجال الخدمات اللوجستية، فاز مشروع Geo-Spatial WMS، وهو نظام لإدارة المخازن باستخدام التقنيات الجيومكانية والتحليل الحراري.

وفاز مشروع Nabta (نبتة) في مجال الزراعة، وهو حل لإدارة نظم الري باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد.

كما فاز مشروع CAESAR (القيصر) في مجال التراث والآثار، وهو مشروع لتوثيق التراث والآثار باستخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد، بما يدعم جهود الحفاظ عليها.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة علي الخضري، الباحثة الرئيسية للمشروع ومديرة حاضنة أعمال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن البرنامج أعدّ الفرق للانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس مشروعات تكنولوجية قابلة للاستمرار، مشيرةً إلى أن التدريب شمل تطوير نماذج الأعمال، ودراسة الأسواق وتحليل المنافسين، ووضع استراتيجيات التسويق، والتخطيط المالي، والتدريب على تقديم العروض أمام لجان التقييم، مؤكدةً أهمية استمرار الدعم الفني والإرشادي للفرق الواعدة، وتعزيز فرص تعاونها مع المؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية.

