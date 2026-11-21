أعلنت محافظة الوادي الجديد استمرار توزيع تقاوي القمح على المزارعين المستفيدين من مبادرة ازرع وذلك في إطار جهود الدولة لدعم صغار المزارعين، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

وتأتي المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة الوادي الجديد، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية الزراعة.

دعم 120 ألف مزارع وزراعة 300 ألف فدان قمح

وتستهدف المرحلة الخامسة من مبادرة «ازرع»، لموسم زراعة القمح 2026/2027، دعم نحو 120 ألف مزارع من صغار المزارعين، والتوسع في زراعة محصول القمح بمساحة مستهدفة تصل إلى 300 ألف فدان، موزعة على 18 محافظة، من بينها محافظة الوادي الجديد.

وتقوم المبادرة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المدعومة للمزارعين، تشمل توفير تقاوي القمح عالية الإنتاجية بأسعار مدعمة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي، وتنظيم المدارس الحقلية والزيارات الميدانية لمتابعة المحصول خلال مراحل الزراعة المختلفة، وتعريف المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في زيادة إنتاجية الفدان وترشيد استخدام الموارد المائية.

كما تستهدف المبادرة تخفيف الأعباء المالية عن صغار المزارعين، وتحسين دخول الأسر الريفية، وزيادة الإنتاج المحلي من القمح، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

ويشرف على تنفيذ المبادرة بالوادي الجديد المهندس عماد ماهر، رئيس المبادرة بالمحافظة من جانب الهيئة القبطية الإنجيلية، بمشاركة ريمون ناصر، مشرف المبادرة، والدكتورة سهير كامل، منسق المبادرة بمركزي بلاط والداخلة.

وتعكس المبادرة نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الفنية اللازمة، بما يعزز التنمية الزراعية المستدامة ويرفع كفاءة الإنتاج بمحافظة الوادي الجديد.