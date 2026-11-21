انطلقت منذ قليل ، عملية التصويت في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، لاختيار شاغلي 18 مقعدًا، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمشاركة أعضاء الهيئة العليا أصحاب الحق في الانتخاب، وفقًا للضوابط التي أقرتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر، لاختيار السكرتير العام، و5 نواب لرئيس الحزب، و6 مساعدين للسكرتير العام، وأمين الصندوق، وأمين الصندوق المساعد، و4 أعضاء بالمكتب التنفيذي، بالإضافة إلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، فيما يتولى رئيس الحزب رئاسة المكتب التنفيذي بحكم منصبه.

وتشرف على العملية الانتخابية لجنة برئاسة المستشار أشرف عيسى، وعضوية المستشار بهجت الحسامي والمستشار محمد السحيمي، تنفيذًا لقرار رئيس الحزب رقم 291 لسنة 2026.

وأكدت اللجنة أن التصويت يقتصر على أعضاء الهيئة العليا الحاضرين بشخصهم، ولا يجوز التصويت بالتوكيل أو التفويض، مع منح رئيس الحزب صوتًا واحدًا باعتباره عضوًا بالهيئة العليا.

وتتولى اللجنة الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات، ومطابقة أوراق التصويت مع كشوف الحضور، على أن تُعلن النتائج فور الانتهاء من الفرز، وتُثبت تفصيلًا في محاضر رسمية تُسلم إلى الجهة المختصة بالحزب.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، التي تستهدف ضمان الحياد والمساواة بين المرشحين، والحفاظ على سرية اختيار أعضاء الهيئة العليا.