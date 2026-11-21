تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ القوافل العلاجية والإرشادية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوسع في تقديم الخدمات البيطرية لصغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا السياق، نظمت مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر الشيخ علي، التابعة لمركز كفر الزيات، بالتعاون مع جامعة طنطا، لتقديم خدمات الفحص والعلاج والتشخيص والتحصين والتوعية البيطرية، حيث أسفرت أعمال القافلة عن فحص وعلاج 98 رأسًا من الماشية و1200 طائر، وإجراء فحوصات بالسونار لـ6 رؤوس ماشية، إلى جانب تسجيل وترقيم 51 رأسًا من الماشية والأغنام.

خدمات بيطرية

وأكد المحافظ استمرار دعم القوافل البيطرية المجانية والوصول بخدماتها إلى القرى، بما يضمن توفير الرعاية الصحية للحيوانات والطيور، ومساندة المربين، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ودعم منظومة الأمن الغذائي.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن القافلة تضمنت لقاءات توعوية وإرشادية للمربين حول الأمراض الوبائية، ومنها الحمى القلاعية والجلد العقدي وإنفلونزا الطيور، وأهمية التحصينات الدورية والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التوعية بمرض السعار والتعامل مع حالات العقر، والتسجيل والترقيم والتأمين على الماشية، ودور التلقيح الاصطناعي في تحسين السلالات ورفع كفاءة الإنتاج.

تحسين الثروة الحيوانية

وأضافت أن القافلة نُفذت بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين بمديرية الطب البيطري والإدارة البيطرية بكفر الزيات، تحت إشراف إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، وإدارة كفر الزيات البيطرية، مؤكدة استمرار تنفيذ القوافل المجانية لتقديم خدمات الفحص والعلاج والتوعية البيطرية لأهالينا بمختلف قرى المحافظة.